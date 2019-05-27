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Рубрика: Власть

Не спи за рулем

Депутаты Госдумы хотят запретить таксистам работать сверх нормы
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Готовящийся в Госдуме ко второму чтению законопроект о госрегулировании работы такси могут существенно обновить. Профильный комитет по транспорту и строительству собирается дополнить его поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя. Об этом сообщил журналистам глава профильного думского комитета Евгений Москвичев.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой в декабре прошлого года. В одобренной редакции документ обязывает использовать в качестве такси только те машины, которые были допущены к участию в дорожном движении, а также обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль состояния такси и обязательные медосмотры водителей. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ко второму чтению законопроект существенно доработан. Одно из новшеств - каждый автомобиль такси предлагается оборудовать навигационной системой ГЛОНАСС для контроля всего маршрута от точки заказа до пункта прибытия. Каждый оператор, объяснил Москвичев, будет отправлять в единую региональную систему сведения о месячном режиме труда и отдыха своих водителей. "Как только он вырабатывает норму часов, то уже больше не поедет", - сказал глава комитета, которого цитирует РИА Новости. Для этого у каждого водителя появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем.

Еще одна поправка касается возраста легкового такси - теперь срок эксплуатации не должен превышать семь лет. Кроме того, к самим водителям также будет предъявляться ряд новых требований. "Мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства права работать в России в качестве водителя такси иметь не будет", - рассказал Москвичев.

При этом иностранные компании не смогут быть операторами такси в России. "Это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом", - заявил глава комитета.

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Новый закон должен будет вступить в силу нынешнем году, уточнил Москвичев.

Запрет таксистам работать сверх нормы поможет предотвратить аварии из-за переутомления, прокомментировал новые идеи глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. В последнее время произошло немало ДТП вследствие того, что водитель уснул за рулем, добавил он. Что касается идеи ограничить эксплуатацию в такси автомобилей старше семи лет, то Нилов посоветовал внести в нее коррективы. Ведь машины, занимающиеся извозом, изнашиваются гораздо сильнее и быстрее, чем находящиеся у частного владельца, напомнил он. Здесь нужен контроль путем тщательного техосмотра, считает он.

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