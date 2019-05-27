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"Дешевого монстра" Xiaomi Redmi K20 показали на видео

27.05.2019,  
17:46
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Из китайских социальных сетей на YouTube просочилось официальное рекламное видео нового смартфона Redmi K20 от Xiaomi, который компания официально анонсирует во вторник, 28 мая.

Видео раскрывает сразу несколько особенностей аппарата - ну или намекает на них. Зрителю демонстрируются тройная основная камера, под которой нет сканера отпечатка пальца (он, как ожидается, будет встроен в экран), а герой ролика - мужчина, держащий смартфон в руке - активно двигается в потоках брызг, что может говорить о влагозащите.

Примечательно, что выдвижная фронтальная камера, которая должна прятаться в верхнем торце Redmi K20, в ролике не демонстрируется (но, по неофициальным данным, она будет именно такой).

Что касается характеристик, то версий K20 будет две - обычная и с приставкой Pro. В базовой версии смартфон получит процессор Snapdragon 730 - свежий и достаточно мощный, но не топовый. K20 Pro будет базироваться на Snapdragon 855. Оба устройства получат оболочку MIUI10 на базе Android 9 Pie, пишет GizmoChina.

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Смартфоны будут обладать широкими фотовозможностями благодаря 48-мегапиксельному сенсору Sony IMX586, а также ультраширокому и зум-модулям. Кроме того, в устройстве планируется реализовать режим съемки с частотой 960 кадров в секунду.

У обоих смартфонов будет аккумулятор емкостью 4000 мАч, версия Pro будет заряжаться быстрее. Поддержка NFC также планируется в обеих моделях.

Что касается цены, то самая доступная модель K20 на 6/64 Гб обойдется в 1999 юаней (18700 рублей), а стоимость K20 Pro с таким же объемом памяти стартует от 2599 юаней (24300 рублей). Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855, доступный в России - это Xiaomi Mi9, цены на который начинаются от 28400 рублей.

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