Два человека погибли при торнадо в Оклахоме

Сильнейший торнадо обрушился на американские штаты Оклахома, Канзас и Миссури. Основной удар стихии пришелся на город Эль-Рено.

Ущерб нанесен гостинице, стоянке для домов на колесах и еще нескольким зданиям города. Крова лишились несколько сотен человек.

Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC. Не менее 16 раненых были госпитализированы. Выясняется число пропавших без вести.

Власти призвали население не приближаться к поврежденным постройкам из-за существующей вероятности их обрушения.