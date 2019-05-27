"Единая Россия" провела предварительное голосование

Предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы состоялось в воскресенье более чем на 2,8 тыс. участках. Некоторые тенденции по итогам выборного дня назвал председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отметим, что в результате предварительного голосования будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.

- Это испытание на прочность, демонстрация политических навыков, - заявил Дмитрий Медведев. Говоря о тенденциях предварительного голосования, он особо выделил активное участие молодежи. 38% участников процедуры менее 35 лет - в ЕР это назвали рекордом.

Это показывает, что "партия обновляется", заметил Медведев. "А это очень важно для того, чтобы она занимала устойчивое место в жизни нашей страны", - добавил он.

Еще одна тенденция - новые возможности, связанные с электронный голосованием. Зарегистрировавшиеся предварительно избиратели могли проголосовать за своих кандидатов онлайн. Дмитрий Медведев назвал это "обкаткой" технологий, которые могут быть использованы в избирательной практике.

Участниками отбора стали более 4,5 тысячи человек

Отметим, что "Единая Россия" - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. В рамках этой процедуры она предоставляет им возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

К претендентам предъявляются довольно серьезные требования. К примеру, они не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. Участников голосования также касаются новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщили в партии, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты заксобраний регионов и административных центров выдвинулись более 4,5 тыс. человек. Из них зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место. Значительную долю (38%) участников процедуры предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет - в ЕР это назвали рекордом.