Экзит-полы: в Италии на выборах в Европарламент лидирует партия Сальвини

На Апеннинах обнародованы предварительные результаты голосования в Европарламент. Согласно данным экзит-полов, безоговорочную победу на европейских выборах одержала партия "Лига" (во главе c вице-премьером Маттео Сальвини), получившая от 27 до 31 процента голосов.

Второй, к огромному удивлению многих, к финишу пришла "Демократическая партия", которая заручилась поддержкой 21-25 процентов электората. Венчают тройку лидеров - партнеры "лигистов" из движения "5 звезд", набравшие 18,5-22,5 процента голосов. Опросы им предрекали второе почетное место. А партия Сильвио Берлускони заметно сдала позиции, заняв лишь четвертое место (8-12 процентов).

Как отмечают местные СМИ, итальянцы, несмотря на плохую погоду и проливные дожди, проявили большую активность. По состоянию на 19 часов, явка составила 43,8 процента, что почти на два процента выше по сравнению с предыдущими выборами в европейский законодательный орган.

Прошедшее голосование рассматривается на Апеннинах как тест для сформированного год назад коалиционного правительства, а также считается негласным референдумом о доверии Сальвини.

Как полагают аналитики, теперь, когда "Лига" стала первой партией в Италии, чья популярность уже официально вышла за пределы страны, вполне вероятно, что Сальвини, решит воспользоваться своим превосходством и усилит прессинг на коллег из "пятизвездочного движения" ради продвижения своей амбициозной программы.