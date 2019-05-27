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27.05.2019 11:53
Рубрика: Общество

Глава Рособрнадзора: Утечек материалов ЕГЭ в интернет не зафиксировано

Текст: Ксения Колесникова

Утечек материалов и заданий ЕГЭ в интернет не зафиксировано. Основная волна госэкзаменов стартовала без сбоев. Об этом в новом ситуационном центре мониторинга ЕГЭ рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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По его словам, ведомство постоянно мониторит сайты, на которых предлагаются якобы настоящие задания ЕГЭ. Все они оказались фальшивками, подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, сегодня начался основной период ЕГЭ 2019 года. Экзамен по географии сдают около 24 тысяч человек, по литературе - почти 54 тысячи участников.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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