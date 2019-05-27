HP Spectre Folio: самый необычный ноутбук в кожаном переплете

Каких только ноутбуков не было на свете. Самый тонкий ноутбук - был. Самый легкий - был. И всяческие вариации трасформеров различных размеров и цветов тоже были. Как выделиться среди множества тонких и легких?

Ответ на этот вопрос дала компания HP. Она выпустила ноутбук в кожаном корпусе. Не в чехле из кожи, а натурально - в кожаном корпусе. Конечно, если вдаваться в нюансы, то корпус все же металлический, но обтянут сверху кожей. По утверждению производителя, это натуральная кожа - дубленая и нешлифованная (честно сказать, я не рискнул проверять, как рекомендуют народные советы, огнем, но по тактильным ощущениям и запаху - кожа вполне натуральная).

HP Spectre Folio получился достаточно мощным рабочим инструментом. Вообще, конечно, про дизайн тут можно очень долго говорить, отмечая все эти швы и строчки, словно на одежде; или сравнивать закрытый ноутбук с папкой для документов старой эпохи. Но на дизайне дело не заканчивается, поэтому перейдем к начинке.

Внутри ноутбука - процессор от Intel Core i5 восьмого поколения, 8 Гб оперативной памяти, встроенная графика UHD. Ждали чего-то помощнее? Ну это все-таки не игровой ноутбук, устройство в достаточно тонком корпусе. Впрочем, во что-то не очень требовательное к графике поиграть вполне возможно.

Большинство ноутбуков HP заточены под работу и бизнес. Spectre Folio не стал исключением. Это заметно хотя бы по автономности - ноутбук работает долго. Если называть цифры - то производитель обещает до 19 часов. Это выглядит впечатляюще и очень фантастично. Но, по ощущениям, это близко к реальности - в качестве домашнего настольного компьютера без подключения к розетке продержался два дня, за это время я не только работал, но и посмотрел несколько эпизодов сериала.

Приятный момент в быстрой зарядке - 50% аккумулятор набирает примерно за 30 минут. Так что можно быстренько восполнить заряд батареи где-нибудь в аэропорту или в "Ласточке" на МЦК. Вкупе с большой автономностью получается действительно классное мобильное устройство.

Смотреть кино на HP Spectre Folio - одно удовольствие, даже несмотря на компактные размеры - диагональ экрана составляет всего 13,3 дюйма. Глаз радуется насыщенным цветам и настоящему черному. Разрешение дисплея - 4K. Но минус все-таки есть.

"Ложкой дегтя" стали широкие рамки, особенно жирной кажется нижняя с логотипом. Есть ощущение, что рамки можно было сделать гораздо тоньше. В конце концов, смартфоны давно уже без рамок - чем плохи ноутбуки?

Что можно сказать о клавиатуре и тачпаде? Они есть и никаких нареканий не вызвали, имеется подсветка клавиш. Работать удобно и приятно, ход тихий и плавный.

HP Spectre Folio -это трансформер. Однако не в привычном смысле: у него не отстегивается клавиатура, да и верхняя крышка не откидывается на 270 градусов. Механизм складывания здесь иной, верхняя крышка "ломается" посередине, позволяя использовать ноутбук в режиме презентации (нижняя грань экрана упирается в специальный паз перед клавиатурой, оставляя рабочей зоной тачпад и сам экран) или в режиме планшета (для этого нужно "доломать" верхнюю крышку и опустить экран на клавиатуру). Выглядит необычно, но каждый раз вздрагиваешь, используя этот механизм - вдруг сломается.

В режиме планшета для ввода можно использовать не только экранную клавиатуру и сам экран, но и цифровое перо. Записи, скетчи и рисунки, чертежи - все, что вы привыкли делать ручкой или карандашом. При этом для художников предустановлено несколько приложений от HP. Если что-то иное нужно - есть Microsoft Store и интернет. Для пера предусмотрен специальный держатель справа от экрана. Правда, пустой "хвостик" выглядит так себе.

Перо заряжается через USB-C, как и сам ноутбук. Кстати, провода зарядного устройства (довольно компактного) также не простые - они выполнены в текстильной оплетке, добавляя эстетики кожаному корпусу, да и тактильно более приятны, чем привычные провода. И раз уж речь зашла о разъемах - у HP Spectre Folio три входа USB-C, при этом два с поддержкой Thunderbolt 3, а в комплекте имеется переходник на USB-A. Не забыли про гибридный "мини-джек" для наушников или гарнитуры.

Что касается звука, то это динамики от HP и тюнинг звучания от неизменного на протяжении уже нескольких последних лет партнера - Bang&Olufsen. Скажу честно - звучит устройство очень громко, звук приходилось убавлять по просьбе недовольных членов семьи.

Ну и напоследок о безопасности. Это стандартный набор от Windows 10 - пароль от учетки, пин-код или распознавание лица Windows Hello. Если первые два способа - это довольно обыденные вещи, то третий вариант разблокировки чаще встречается в смартфонах. Впрочем, ноутбук узнает владельца почти всегда идеально, хотя случаи нераспознания у меня были - в этих ситуациях вторая попытка обычно срабатывала.

Что же у нас в итоге? Нам предложили компактное и довольное мощное устройство в оригинальном дизайне. HP Spectre Folio порадует не только внешним видом, но и возможностями, которых у ноутбука предостаточно (хотя, напомню, для игр он не презназначен). Но за все приходится платить, и вся эта красота обойдется примерно в 159 тысяч рублей.