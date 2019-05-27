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27.05.2019 14:28
Рубрика: Спорт

Игорь Акинфеев пожелал школьникам успехов на ЕГЭ-2019

Текст: Ксения Колесникова

Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к выпускникам 2019 года, которые будут сдавать ЕГЭ в ближайшие недели. Футболист напомнил, что каждый день у ребят есть шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
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- Важно помнить о своей цели и двигаться к ней каждый день, - сказал Игорь Акинфеев. - Я хочу, чтобы вы пришли на экзамен и максимально использовали полученные в школе знания, вложенные в вас вашими учителями.

Он также пожелал выпускникам сил, терпения и собранности. Пообещал, что будет за них болеть. Ролик со словами поддержки от футболиста выложен на официальном Youtube-канале Рособрнадзора.

Напомним, в 2018 году Игорь Акинфеев был капитаном сборной России на чемпионате мира по футболу. Он стал один из самых запоминающихся спортсменов мундиаля.

Ранее героями роликов Рособрнадзора перед основным периодом ЕГЭ уже становились космонавты с МКС, путешественник Федор Конюхов и сборная России по хоккею, одержавшая победу на олимпиаде в 2018 году.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА ЕГЭ в России
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