Из-за пестицидов на пасеках гибнет до 40 процентов пчелиных семей

В этом году Россия может потерять половину пчел, или, как говорят специалисты, пчелопоголовья, бьют в набат ученые. Из-за бесконтрольного применения пестицидов каждую зиму на пасеках гибнет от 20 до 40 процентов семей пчел.

Бьют в набат не только российские ученые. Мировой проблемой назвала вымирание пчел Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН: "Глобальное сокращение популяции пчел представляет серьезную угрозу огромному количеству растений, критически важных для благосостояния людей и их средств к существованию. И страны должны предпринять все усилия для защиты наших ключевых союзников в борьбе с голодом и неполноценным питанием".

Ущерб из-за гибели пчел составит в России десятки миллиардов долларов, прогнозируют эксперты

"Даже в Европе каждую зиму пчелиные колонии уменьшаются в среднем на 20, а в США - на 30-35 процентов. А в некоторых районах Китая пчел вообще не осталось. В результате урожайность в этих провинциях упала катастрофически, а местные садоводы вынуждены опылять деревья с кисточками в руках, - рассказал "РГ" глава Ассоциации "Союз пчеловодов Дона" Александр Железняков. - В России статистики пчелиной смертности не ведется, и не исключено, что нас ждет именно китайский сценарий".

Прогноз - не на пустом месте. Аномально теплая весна на Юге России спровоцировала раннее пробуждение насекомых и распространение болезней. Власти в регионах ситуацию практически не контролируют, рассказывают пчеловоды. А ведь в случае массового вымирания мы не только лишимся натурального меда. Это ударит по всему агропрому, так как пчелы опыляют до 90 процентов сельхозкультур в стране.

"У нас применяют агрохимию, которая запрещена во многих развитых странах. Часто сельхозпредприятия не предупреждают пчеловодов о начале сезонных работ и не несут за это ответственности", - рассказывает профессор Кубанского государственного университета, один из ведущих экспертов России в области пчеловодства Лариса Морева. Пчелы начинают питаться ядовитой пыльцой и пить загрязненную росу. В результате яды накапливаются как в самих животных, так и в продуктах жизнедеятельности.

"Мы можем избежать катастрофы, но для этого нужно ограничивать применение пестицидов. Кроме того, нужны молодые кадры. Сегодня многие ветеринары даже не смогут определить болезнь, если пасека заразится, - говорит Железняков. - Очень надеюсь, что пчеловодов услышат, иначе сельское хозяйство ждет резкое падение эффективности. Ущерб составит десятки миллиардов долларов, причем уже в ближайшие годы".

Прямая речь

Для лидера КПРФ Геннадия Зюганова тема охраны пчеловодства имеет огромное значение. Ведь, по его признаю, "семья Зюгановых 250 лет занимается пчеловодством", а у самого лидера КПРФ есть пасека на Орловщине - тридцать семей пчел. Вот его мнение на эту тему:

- Только вдумайтесь. 1919 год. Разгар Гражданской войны. Интервенция 14 иностранных государств. Советская власть сконцентрирована вокруг Москвы - это небольшой пятачок. Большевики контролируют только один участок железной дороги Москва - Петроград. И в этих условиях В.И. Ленин подписывает декрет о защите и поддержке пчеловодства. Он понимал, что пчеловодство - это 80 процентов продовольственного пайка страны.

В "Русской Правде" Ярослава Мудрого был особый параграф о поддержке тех, кто занимается пчеловодством. Петр Великий занимался не только кораблестроением, но и уделял большое внимание развитию пчеловодства. Наполеон снял и выбросил свою мантию, на которой были лилии. Он приказал нашить на нее золотых пчел. В Древнем Риме приветствовали вождей словами: "Да укусит тебя пчела!".

В СССР было 10 миллионов пчелосемей. Мы занимали первое место в мире по этому показателю. За последние 25 лет количество пчел сократилось почти втрое. И сегодня существует огромная угроза человечеству с точки зрения экологии и продовольствия. Под мощным ударом находятся прежде всего леса и пчелы...

Почему же гибнут пчелы? Угрозу им представляют трансляторы мобильной связи. Дело в том, что у пчелы есть свое радарное устройство, но под влиянием радиоволн она теряет ориентацию. Пестициды также гробят все живое. Кроме того, негативно влияют лесные пожары, которые в последние годы участились.

Сейчас в стране почти два десятка регионов, которые уже приняли законы в защиту пчеловодства. Без внимания к этой теме - проблему не решить. Мы подготовили свою программу по развитию пчеловодства. Будем активно способствовать всем нашим организациям, которые работают в этой сфере.

Подготовила Татьяна Замахина