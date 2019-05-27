Издан сборник "Евразийский Экономический Союз-25"

Нынешний год стал вдвойне юбилейным для Евразийского Экономического Союза, куда в настоящее время входят пять стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Во-первых, 25 лет назад президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прочитал историческую, как уже понятно, лекцию перед студентами и преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова, в которой предложил воплотить в жизнь давнюю философско-политическую концепцию и создать Евразийский союз. А во-вторых, в этом году отмечается пятилетие подписания Договора о создании Евразийского экономического союза - как оказалось, экономическое объединение с единым наднациональным органом управления стало на данном этапе наиболее успешной формой интеграции на постсоветском пространстве.

Известно, что лучший подарок - книга, и юбилей было решено отметить изданием сборника. Причем не пафосно-именинного, а довольно строгого и делового. Рабочего. В него вошли выступления глав стран - участниц ЕАЭС, интервью и статьи председателя и министров Коллегии ЕЭК, президента Делового совета ЕАЭС, статьи ректоров МГУ им. М.В. Ломоносова и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, а также материалы известных журналистов и экспертов. Сборник "Евразийский Экономический Союз - 25. От горизонта к горизонту" описывает путь, который прошел союз за эти годы, рассказывает об основных трудностях и опасениях, которые пришлось преодолевать, и амбициозных целях, которые ставят перед собой лидеры объединения.

Со вступительным словом в сборнике выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России И.Н. Тасмагамбетов.

"Идея Большой Евразии открывает горизонты для активизации экономических связей Азии и Европы, может стать фундаментом формирования новой системы международных отношений на евразийском пространстве, - считает недавно избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. - В целом несущим элементом будущей архитектуры сотрудничества должно стать раскрытие интеграционного потенциала наших стран и объединений в рамках формирования Большой Евразии, которую мы хотели бы видеть как единое евразийское пространство безопасности и процветания".

Процитированное интервью К.-Ж. Токаева впервые было опубликовано на страницах "Российской газеты" в дни его первого - в качестве президента - визита в Москву.

Выстраивание Большой Евразии невозможно без соответствующей инфраструктурной базы. Об этом в своей статье для нового сборника пишет президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктора Христенко: "Соединение двух новых "больших проектов": инфраструктурной составляющей в Евразийском союзе, прописанной в Договоре о ЕАЭС, и одновременно выстраивание и проработка этой составляющей внутри отношений ЕАЭС с КНР в рамках сопряжения проекта ЭПШП - главный вызов и интерес ближайшего десятилетия".

От того, насколько удачно пройдут эти процессы, во многом зависит в конечном итоге и благополучие простых людей, граждан стран - участниц ЕАЭС. В сборнике приведены слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им при подписании Договора о создании ЕАЭС в Астане 29 мая 2014 года: "Преимущества евразийской интеграции должны в полной мере оценить и граждане наших стран. Они получат право свободно работать в государствах "тройки". При этом оформление каких-либо разрешений не требуется… Подписанный Договор имеет действительно эпохальное, историческое значение, открывает самые широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан наших стран".