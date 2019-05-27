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Рубрика: В мире

Израиль заявил об уничтожении установки ПВО Сирии

Израильские военные заявили об обстреле своего самолета со стороны сирийской установки ПВО и об уничтожении ответным огнем этой установки.

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"В ответ на это армия обороны Израиля атаковала пусковую установку, из которой была осуществлена стрельба", - передает РИА Новости сообщение армии Израиля.

В Тель-Авиве утверждают, что обстрелянный самолет выполнял стандартный полет на севере страны.

Официальный Дамаск никак это заявление не комментировал, указав лишь, что в этот день обстрелу со стороны Израиля подверглась сирийская деревня на приграничной территории.

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