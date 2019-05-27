Кадастровая палата разъяснила, когда могут снести многоэтажку

Дома, в том числе многоквартирные, дачи, строения, сооружения, которые были возведены в границах зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), установленных до 4 августа 2018 года, могут быть снесены или приведены в соответствие с ограничениями использования земельных участков, находящихся в таких зонах.

Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной Кадастровой палате Росреестра. Там пояснили, что только что вступили в силу правила уведомления правообладателей объектов недвижимости, оказавшихся на территории таких зон.

Прежде всего в Кадастровой палате напомнили, что перечень ЗОУИТ включает в себя 28 видов особых зон, в том числе охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны затопления (подтопления), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны, лесопарковые и зеленые зоны.

Вступивший в силу с 4 августа 2018 года закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты дополнил Земельный кодекс главой XIX, установив общее правовое регулирование ЗОУИТ. А правительство в мае определило четкие правила уведомления правообладателей объектов недвижимости, а также нанимателей жилых помещений о том, что принадлежащая им недвижимость подлежит сносу или приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах ЗОУИТ.

Как поясняет замглавы Федеральной Кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, если недвижимость попала в ЗОУИТ, режим которой из соображений безопасности запрещает или ограничивает нахождение там объектов капстроительства, то информированием собственников и нанимателей должен заниматься правообладатель такой зоны или местные власти. Направляется уведомление по почте. Возможна также отправка по электронной почте. В течение десяти рабочих дней с этого момента аналогичное сообщение должно быть размещено на официальном сайте органа госвласти или местного самоуправления, принявшего решение об установлении зоны, а также в других официальных источниках, например, на страницах районных газетах.

А если сносу или реконструкции подлежит многоквартирный дом, то уведомление об этом должно быть размещено и в общедоступных местах: досках объявлений или на всех подъездах. Если на одном земельном участке, попавшем в границы ЗОУИТ, расположено несколько объектов недвижимости, то для каждого из них требуется высылать отдельное уведомление. "Разумеется, возможно и вручение уведомления под роспись лично в руки. Необходимо донести до владельцев недвижимости информацию всеми возможными способами", - отмечает Марина Семенова.

Рассылка уведомлений должна быть произведена в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления правительства. Иными словами до нового года все владельцы недвижимости, которую должны снести или реконструировать, получат соответствующие бумаги.

В поступившем уведомлении обязательно должны быть указаны сведения о документе, соответственно которому устанавливается зона с особыми условиями использования территорий, а также сведения о документе, который непосредственно определяет ее режим, а также положения, устанавливающие запреты или ограничения нахождения людей и размещения объектов в границах такой зоны. Кроме того, уведомление должно содержать сведения и обоснование необходимости сноса объекта недвижимости или приведения его в соответствие указанным ограничениям. Также требуется указание сведений о правообладателе объекта, в связи с размещением которого устанавливается ЗОУИТ, об органах государственной власти или местного самоуправления, обязанных возмещать убытки, связанные со сносом или необходимой реконструкцией жилых и не жилых строений.

Если уведомление публикуется через официальные каналы органов власти и местного самоуправления, а также в общедоступных местах, оно должно быть дополнено перечнем адресов зданий, которые подлежат сносу или параметры которых нужно привести в соответствие.

Земельным кодексом предусмотрено возмещение убытков в связи с установлением или изменением ЗОУИТ, а именно, расширен перечень лиц, которым возмещаются убытки и установлены лица, за счет средств которых они возмещаются, определены особенности расчета убытков с учетом характеристик объекта недвижимости, полностью или частично расположенном в границах ЗОУИТ.