Как цифровая подпись может оставить собственников без жилья

Одной из громких обсуждаемых тем последних дней стала история москвича, у которого отняли квартиру, использовав фальшивую цифровую подпись. Это первый случай мошенничества с недвижимостью с применением высоких технологий.

Кража квартиры с помощью цифровой подписи, по мнению Росреестра, показала недоработки в законе об этой подписи. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Москвич - владелец дорогой квартиры на Тверской улице. Он в этой квартире живет и прописан вместе с сыном. В мае платежка за коммунальные услуги пришла ему с совершенно другой фамилией хозяина жилья.

В МФЦ и в Росреестре столичного жителя огорошили, объяснив, что несколько месяцев назад он подарил свою квартиру некоему жителю Уфы. Сделал он это удаленно, используя цифровую подпись.

У москвича же, по его словам, этой подписи нет и никогда не было.

Для непосвященных объясним - электронная подпись - это флешка, к которой нужно знать ПИН-код. С цифровой подписью не нужно приходить на сделку, подписывать каждую страничку договора. Обладая цифровой подписью, с квартирой можно делать все что угодно, в том числе и продать.

Кстати, когда жилье покупают в ипотеку, то банки даже стимулируют продавца и покупателя на совершение сделки удаленно. Так они оптимизируют свои издержки. После того как сделка совершена, новый собственник удаленно подает документы в Росреестр и вступает в права.

Подпись нельзя получить удаленно. Необходимо лично прийти в аккредитованный центр с паспортом, написать заявление, подписать его и только после этого получить флешку с паролем. Иными словами, если кто-то вступил в сговор с сотрудником такого центра, то, имея паспортные данные владельца, преступник может завладеть квартирой. В стране сейчас работает около полтысячи удостоверяющих центров, единого реестра подписей нет.

За разъяснением ситуации с юридической точки зрения корреспондент "РГ" обратился в Росреестр. Вот что удалось узнать.

О сделке по квартире, расположенной по адресу: Москва, ул. Олонецкий проезд в ведомстве объяснили, что Росреестр проанализировал документы, представленные на госрегистрацию права. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) действительно есть сведения о том, что 22 октября 2018 года был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения от 28 сентября 2018 года, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы в Росреестр в электронном виде и удостоверены электронными подписями как со стороны дарителя, так и со стороны одаряемого. Правовая экспертиза, которую производит регистратор, показала "подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи, а также статуса сертификата". "Согласно полученной информации, усиленная квалифицированная подпись дарителя и одаряемого выданы удостоверяющим центром ЗАО "Национальный удостоверяющий центр", аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Договор дарения квартиры подписан обеими сторонами в пределах срока действия сертификатов электронной подписи и практически в одно время. Таким образом, полномочия дарителя и одаряемого были подтверждены в установленном". Результаты проверки ведомство передало в правоохранительные органы.

Теперь разберемся с электронной подписью и удостоверяющими центрами.

Закон возлагает ответственность за работу удостоверяющих центров на сами эти центры

Электронная подпись - это цифровой аналог собственноручной подписи. Закрепленный электронной подписью документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Электронные подписи бывают квалифицированными и нет. Усиленная квалифицированная электронная подпись отличается от усиленной неквалифицированной тем, что для ее формирования используются средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Их сертифицирует ФСБ. И выдать такую подпись может только удостоверяющий центр, имеющий аккредитацию. Список таких центров есть на сайте министерства.

Требования к удостоверяющим центрам, в которых изготавливают электронные подписи, прописаны в Законе "Об электронной подписи". По этому закону ответственность за работу удостоверяющих центров возложена на... сами центры. В Росреестре считают, что ответственность центров недостаточно конкретизирована. А еще в ведомстве обратили наше внимание на то, что порядок работы центров, их права и обязанности устанавливаются этими центрами самостоятельно. А в Законе "Об электронной подписи" нет требований "о форме подтверждения полномочий доверенного лица".

Ничего не сказано о способе установления личности заявителя. "Такая правовая неопределенность не позволяет однозначно утверждать, что заявитель или его доверенное лицо действительно обращался в удостоверяющий центр для получения электронной подписи", - сказали в Росреестре.

Росреестр считает, что необходимо повысить защищенность прав собственников при общении их с удостоверяющими центрами. Ведомство предлагает выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи исключительно государственными центрами. А еще Росреестр предлагает установить ограничения в отношении удостоверяющих центров, выдающих усиленные квалифицированные электронные подписи для взаимодействия с органом регистрации прав.

В частности, предлагается заключать типовые соглашения между Росреестром и удостоверяющими центрами, которые бы регламентировали выдачу электронных подписей для регистрации недвижимости.

В случае нарушения соглашения оно может быть расторгнуто по инициативе органа регистрации прав с предъявлением регрессных требований.

Между тем



Росреестр рекомендует гражданам принести им заявление о невозможности проведения сделок с их недвижимостью без их личного участия. Получив такое заявление, в ЕГРН вносится специальная запись.



Она - основание для возврата без рассмотрения заявления с просьбой зарегистрировать недвижимость на другого человека, даже если у него на руках имеется нотариально заверенная доверенность.



Такое заявление можно подать в электронном виде в личном кабинете Росреестра (сервис расположен на главной странице сайта ведомства). Обратиться с таким заявлением также можно лично в офисы МФЦ на всей территории России. И если квартира в одном регионе, а гражданин находится в другом, то сейчас это не проблема, так как ведомство работает экстерриториально. Услуга предоставляется Росреестром бесплатно. Срок внесения записи в ЕГРН - не более 5 дней.