Совсем недавно международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс своего образовательного проекта SputnikPro. На этот раз - для молдавских журналистов и руководителей СМИ. Молдавия стала 14-й страной, в которой за год с начала реализации этой программы проходили тематические модули. О первых достижениях и перспективах проекта "РГ" рассказал заместитель главного редактора Sputnik, руководитель дирекции мультимедийных центров в Странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое SputnikPro?

Андрей Благодыренко: SputnikPro - это школа и мастер-классы для местных журналистов, пресс-секретарей и вообще для всех, кто связан со СМИ. Проект направлен на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. В течение года в нем уже приняли участие более 15 тысяч человек из 80 стран. Модули SputnikPro, помимо России, прошли в разных форматах в девяти других странах бывшего СССР, а также в Греции, Индии, Турции, Китае.

А как вы придумали такую программу?

Андрей Благодыренко: Идея SputnikPro появилась примерно полтора года назад, когда главный редактор агентства Маргарита Симоньян предложила подумать над созданием программы по примеру Московской школы журналистики RT (Russia Today). Мы сразу решили, что свой проект будем реализовывать не только в Москве, но и в 10 странах ближнего зарубежья, где у нас есть большие редакционные центры - так называемые "хабы" - с ньюсрумами, пресс-центрами и радиостудиями. Это было для нас важно и с точки зрения маркетинга, потому что для рынка Sputnik - достаточно молодое СМИ. Мы хотели показать товар лицом, чтобы коллеги из национальных медиа, приходящие на эти образовательные программы, видели, как у нас все устроено внутри, насколько качественно мы технически оснащены, как организованы, как у нас отлажены редакционные процессы.

Кто проводит мастер-классы для журналистов?

Андрей Благодыренко: Специфика информационного агентства, в том числе, состоит и в том, что наши звезды, которые отмечены высшими российскими и международными профессиональными наградами, малоизвестны широкой публике и молодым коллегам. Поэтому первоначально мы сделали акцент на мастер-классы и лекции нашего золотого кадрового фонда: признанного эксперта в сфере новых медиа и экспериментальных форматов Натальи Лосевой, победителей фотографического "Оскара" - World Press Photo - Владимира Вяткина и Владимира Песни, лучшего спортивного журналиста России 1992 и 1996 годов, лауреата Медали Николая Озерова 2005 года и премии Минспорта РФ "Спортивный Парнас" 2017 года Елены Вайцеховской, бывшего шеф-редактора московского бюро Reuters Олега Щедрова, начальника управления по работе с языковыми редакциями, куратора проектов в области онлайн Михаила Конрада, руководителя центра интернет-технологий Алексея Филипповского и других корифеев. Их имена стали служить магнитами для профессиональной аудитории, на них приходили и приходят главные редакторы ведущих СМИ тех стран, где проводятся сессии SputnikPro.

Но мы быстро поняли, что нам нужно расширять палитру, начинать привлекать и сторонних спикеров из числа хорошо узнаваемых медийных лиц. Первым из них стал "фронтмен" НТВ Вадим Такменев с его лекцией в нашем ереванском пресс-центре на тему "Телевидение или интернет?"

Получается, что вы делитесь секретами того, как устроен рынок медиа в России?

Андрей Благодыренко: Мы понимаем, что представляем журналистское сообщество России за рубежом. И конечно, местным коллегам рассказываем о том, как устроен российский медиа-рынок, а российским даем точки роста, пути входа в страну. Поэтому SputnikPro - это не просто образовательный, а в чем-то и гуманитарный проект. Подчеркну, программа не несет никакой политической и идеологической окраски. Но уже в силу того, что за последние 20 лет в постсоветском пространстве, например, курсы повышения квалификации журналистов проводили исключительно западные СМИ и НКО, такие как "Интерньюс", которая 80% финансирования получает от Госдепартамента США, наш проект позволил сбалансировать ситуацию на местных рынках, расширил наше присутствие и в этой сфере тоже.

Что у вас в планах? Будете расширяться?

Андрей Благодыренко: SputnikPro - растущий живой организм. Если в 2018 году мы провели 25 модулей, тот есть примерно по два в месяц, то в этом году количество модулей кратно увеличилось - в среднем до 4-5 в месяц. Многие из них организуют собственными силами редакционные центры в странах. Структура сессий постоянно варьируется: это не только мастер-классы, но и стажировки, и дискуссионные клубы, и практики. Мы постоянно стремимся разнообразить наши модули, сейчас в рамках проекта стали взаимодействовать со школой журналистики RT. Мы планируем привозить лучших слушателей по итогам года в Москву на дополнительные занятия, в том числе к коллегам из RT, которые будут делиться своим опытом в телевизионных технологиях и социальных медиа.