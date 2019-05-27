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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай опубликовал рейтинг самых инновационных городов мира

Самый инновационный город мира - Нью-Йорк, в тройку лидеров вошли также Бостон и Пекин. Таковы результаты рейтинга самых инновационных городов мира, опубликованного в Китае. Рейтинг был составлен на основе мониторинга публикаций в национальных и зарубежных научных изданиях с 2012 по 2017 год. Его составители подсчитали, что сегодня 20 городов мира обеспечивают 25 процентов всех инноваций в глобальном масштабе, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Пекин занял третье место в рейтинге самых инновационных городов мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Пекин занял третье место в рейтинге самых инновационных городов мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Пекин занял третье место в рейтинге самых инновационных городов мира. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Самым влиятельным университетом в сфере инноваций признан Гарвард. Пекинский университет - на седьмой строчке, университет Цинхуа - на десятой. Одним из значимых преимуществ США в сфере инноваций составители рейтинга назвали четко отлаженную сеть взаимодействия между инновационными городами. Они призвали азиатские центры инноваций - Пекин, Шанхай, Токио и Сеул - укрепить взаимодействие в сфере разработки и внедрения передовых технологий.

США продолжают оказывать давление на китайские технологические компании
Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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