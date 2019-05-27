Китай опубликовал рейтинг самых инновационных городов мира

Самым влиятельным университетом в сфере инноваций признан Гарвард. Пекинский университет - на седьмой строчке, университет Цинхуа - на десятой. Одним из значимых преимуществ США в сфере инноваций составители рейтинга назвали четко отлаженную сеть взаимодействия между инновационными городами. Они призвали азиатские центры инноваций - Пекин, Шанхай, Токио и Сеул - укрепить взаимодействие в сфере разработки и внедрения передовых технологий.