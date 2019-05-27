Кудерметова выбила из борьбы на "Ролан Гаррос" экс-первую ракетку мира

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на кортах Парижа, датчанку Каролин Возняцки.

Кудерметова уступила в стартовом сете 0:6, но сумела вернуться в игру и добыть волевую победу со счетом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Напомним, что 22-летняя россиянка занимает 68-е место в рейтинге WTA. Экс-первая ракетка мира Возняцки сейчас находится на 13-й строчке.

За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча между Зариной Дияс из Казахстана и француженкой Одри Альби, получившей wild card от организаторов.