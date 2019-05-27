Лавров: Договор о Союзном государстве с Беларусью не подвергается сомнениям

Договор о Союзном государстве России и Беларуси "не подвергается никакому сомнению". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, которые состоялись в понедельник в Москве. Макей в свою очередь на совместной пресс-конференции отметил, что "абсолютно никаких проблем" в двусторонних отношениях Москвы и Минска нет.

Лавров указал, что отдельные практические меры по реализации положений договора "необходимо актуализировать" и привести в соответствие с сегодняшними реалиями, поскольку минувшие пару десятилетий "жизнь не стояла на месте". По его оценке, эти вопросы решаются в рабочем режиме и не являются "болевыми точками", хотя требуют окончательного согласования. "Решения будут найдены", - уверен министр. Макей сообщил, что двусторонняя рабочая группа, созданная по поручению президентов, в ближайшее время внесет свои предложения по снятию имеющихся расхождений. Кроме того, ведомства двух стран проработают двухгодичные программы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства на 2020 и 2022 годы. Россия и Беларусь также завершают работу над соглашением о взаимном признании виз, которое может быть подписано в ближайшем будущем.

Помимо двусторонних отношений на встрече обсуждались сотрудничество по региональным и глобальным вопросам.

Сторонами подтверждена нацеленность на укрепление интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Лавров сообщил, что "стоит очередь из желающих" либерализовать торговлю с членами ЕАЭС. В частности, такие переговоры ведутся с Израилем, Сингапуром и странами Латинской Америки. Макей призвал устранить все барьеры во внутренней торговле, что будет обсуждаться на предстоящем 29 мая заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

В унисон звучали оценки министров по ряду международных вопросов. Москва и Минск выразили озабоченность поступательной активизацией деятельности НАТО у своих границ, что, как отметил Лавров, ведет к "нарастанию напряженности в Евроатлантике". Макей заверил, что Россия и Беларусь "придерживаются единой позиции по многим актуальным проблемам", поэтому будут и далее координировать свои шаги на мировой арене, в том числе в ОБСЕ, ОДКБ, ООН и других международных организациях.