Лавров: РФ надеется, что новые власти Украины разрешат кризис в Донбассе

Новым властям Украины следует "проявить политическую волю и сдвинуть с мертвой точки" процесс урегулирования кризиса в Донбассе.

Надежду на это выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, которая состоялась в понедельник в Москве.

По словам Лаврова, обсуждение украинской темы велось, "исходя из необходимости полной и последовательной реализации" так называемых минских договоренностей, который были закреплены резолюцией Совета безопасности ООН.