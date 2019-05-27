25 мая 1989 г. открылся Первый съезд народных депутатов СССР. Он продолжался до 9 июня.

Об этом событии редко вспоминают СМИ - видимо, считается, что "гордиться" (главное чувство, которое положено испытывать от Истории) тут особо нечем. Действительно, съезд резко ускорил распад СССР, психологически и политически подготовил 1991 год. Ну, а раз редко вспоминают - то часто забывают. О том съезде мало помнят, тем более те, кому сейчас 40-45 лет.

Если одной фразой объяснить им, что же люди чувствовали тогда, в 1989 году, то можно сказать "примерно то же, что во время ЧМ-2018 - да в последние 10-12 дней, ближе к финалу".

Общее перевозбуждение, фанатский азарт везде - на улицах, в кафе, метро, на работе, дома. Не было единодушного боления "за наших", потому что были разные "наши" - хотя в Москве общая симпатия, по моим впечатлениям (и результаты выборов на съезд подтверждали), была на стороне "демократов", "против коммуняк", "против номенклатуры". Но были, само собой, и немало тех кто... нет, пожалуй, не "фанател ЗА власть", зато вполне искренно ненавидел "предателей-демократов", "агентуру США". Да, единства эмоций не было, но накал был общим, равнодушных почти не осталось.

Да и как было сохранить равнодушие? Все смутно ощущали - делается История, "советский лед тронулся", "процесс пошел", как говорил Горбачев, который едва ли представлял, куда он пойдет в итоге... После 70 лет со времен Учредительного Собрания это были первые Выборы - с настоящей конкуренцией, отчаянной борьбой, неизвестным результатом (неслыханное дело!). После 70 лет "шумного молчания" ("одобрямс"!) - заговорили! Люди громко, ОТКРЫТО, ЗАКОННО (!) ругали власть - не "отдельные недостатки", а самое Существо Власти - и их не сажали, не отправляли в сумасшедший дом, а... транслировали по ТВ! Минимально отстраненному наблюдателю было очевидно - ВСЕ. Советская власть - КОНЧИЛАСЬ. Она держалась только на том, что ей нет альтернативы, что ее можно "не любить - на кухне", но с ней НЕЛЬЗЯ бороться публично. Если же этот фундамент, Монолит Самодержавной Неделимости под Властью - треснул, то все остальное просто вопрос времени. Съезд народных депутатов выполняет ту же роль, что во многих европейских буржуазно-демократических революциях XVII-XIX веков выполнял созыв королем Генеральных штатов... Правда, надо сказать, что, как всегда в такие минуты, "минимально отстраненных" почти не было.

Первый Съезд - а за ним и последующие - стал просто вехой в процессе распада политической Системы

Зачем Горбачев пошел на созыв съезда? Понятно, что для проведения своей политики, "углубления Перестройки" ему требовались рычаги власти, независимые от КПСС. Но риск "выпустить джина из бутылки", обрушить ВСЮ существующую Систему были вполне очевидны. Вероятно, он надеялся на свой авторитет, на умение маневрировать, думал, что сумеет создать и возглавить вторую "несущую конструкцию власти" и сможет оседлать возникающего "двуглавого орла": Съезд нардепов (и Верховный Совет, председателем которого его избрали сразу после открытия Съезда) и КПСС... А в результате попал, наоборот, в расщелину, между разъезжающимися "ветвями власти".

Съезд стал уже не "глотком Свободы" (глотки были до этого), а настоящим ураганом, который многим "снес крышу". Было как-то дико: вот, ВСЕ изменилось же - и ВСЕ осталось на месте, как будто никакого съезда и в помине нет. Но "на месте" все оставалось уже недолго...

Не стану пересказывать эпизоды Великого Реалити-Шоу. Впервые История делалась непосредственно в ТВ - кто не видел, советую хоть кусками этот сериал глянуть. Даже сейчас какой-то огонь под пеплом ощутить можно...

Тогда казалось, что родилось созвездие будущих политиков. Но вышло иначе. Горбачев и Ельцин состоялись до съезда, остались и после него, Сахаров умер в 1989-м. Другие Герои Съезда пережили там и тогда Звездный Час, а многие довольно быстро погасли. Не их вина: роль такая. Дело было не в талантах актеров, а в Невидимом Сценарии, который все (!) нардепы самозабвенно и невольно исполняли. Только написан сценарий не "Мировой Закулисой", а Мировым Духом, Историей.

"Все действительное - разумно". Власть КПСС - партии, чья идеология давно свелась к ритуалу - стала "неразумна". "Красный Проект" был потерян. Власть отстала от Времени - и Время превратило эту власть в "недействительную", "стерло в исторический порошок". Первый Съезд - а за ним и последующие - стал просто вехой в процессе распада политической Системы. Вместе с Системой неизбежно рассыпалась ее геополитическая оболочка - СССР.

Пазл был обречен распасться "до основанья". А затем... собрался Новый Пазл. Опять же - не чьей-то "корысти ради" (хотя корысти хватало!), "а только волею Судьбы".

Сыграв свою историческую - разрушительную - роль, "съездовская демократия" оказалась "неразумной" и сгорела

Так не раз бывало в российской Истории: после бурной "либеральной переменки" - опять звонок на "стабильно-консервативный урок", после "демигр" в "класс" входит Ее Величество Бюрократия. В 1990-е - 2000-е это произошло так плавно, что опять остается лишь повторить все ту же формулу. Сыграв свою историческую - разрушительную - роль, "съездовская демократия" оказалась "неразумной" и сгорела, стала "недействительной" в 1993-м. А карикатурное, "до мышей" измельчание "демпартий" - разве случайность, результат "ошибок и амбиций" их лидеров, "интриг" их противников?..

Нет. И тут была видна ЗАКОНОМЕРНОСТЬ очередного исторического витка - "собирания камней". Новых камней - с рыночной капитализацией, иначе скрепленных, в открытой стране. Но этот Виток - уже совсем другая История...

А мое поколение, видно, так и останется - "детьми I съезда".