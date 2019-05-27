Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси с 36 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром европейского сезона.

Таким образом, аргентинец уже в шестой раз получил "золотую бутсу" - приз, вручаемый за соответствующее достижение. По этому показателю Месси является абсолютным лидером. У Криштиану Роналду, выступающего за итальянский "Ювентус", четыре "бутсы".

Напомним, при определении лучшего снайпера сезона в Европе забитые мячи умножаются на коэффициент чемпионат. Гол в пяти ведущих чемпионатах рейтинга УЕФА оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу - в 1,5 очка, остальные - в 1 очко. У Месси - 72 очка. Занявший второе место Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) с 33 голами набрал 66 очков. Замыкает топ-3 Фабио Куальярелла ("Сампдория", Италия) - 26 голов, 52 очка. Роналду в этом списке лишь 12-й с 21 мячом и 42 баллами.