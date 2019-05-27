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27.05.2019 21:45
Рубрика: Спорт

"Позолотил" бутсу

Месси - лучший бомбардир европейского сезона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси с 36 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром европейского сезона.
Фото: AP Photo/Joan Monfort
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Таким образом, аргентинец уже в шестой раз получил "золотую бутсу" - приз, вручаемый за соответствующее достижение. По этому показателю Месси является абсолютным лидером. У Криштиану Роналду, выступающего за итальянский "Ювентус", четыре "бутсы".

Напомним, при определении лучшего снайпера сезона в Европе забитые мячи умножаются на коэффициент чемпионат. Гол в пяти ведущих чемпионатах рейтинга УЕФА оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу - в 1,5 очка, остальные - в 1 очко. У Месси - 72 очка. Занявший второе место Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) с 33 голами набрал 66 очков. Замыкает топ-3 Фабио Куальярелла ("Сампдория", Италия) - 26 голов, 52 очка. Роналду в этом списке лишь 12-й с 21 мячом и 42 баллами.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации УЕФА Лионель Месси
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