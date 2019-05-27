Московский "Локомотив" расторг контракт с полузащитником Игорем Денисовым. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

"Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков", - цитирует генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе официальный сайт клуба.

За "Локомотив" Денисов выступал с 2016 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился голевой передачей. Последний раз за "красно-зеленых" Денисов сыграл еще 3 апреля. Впоследствии сообщалось, что футболист перестал посещать тренировки команды. Причиной скорее всего стало недовольство игрока потерей места в основном составе. При этом наставник "Локо" Юрий Семин заявил, что конфликта с Денисовым у него нет.