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27.05.2019 14:54
Рубрика: В мире

Максакова: На меня давили украинские следователи

Текст: Алексей Чуриков

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в ходе интервью телеканалу НТВ отметила, что версия убийства ее второго мужа, на которой настаивала Генеральная прокуратура Украины является "беспардонной, наглой, циничной, отвратительной". Вдова убитого российского депутата извинилась перед бывшим мужем Владимиром Тюриным за то, что ранее обвиняла его в расстреле Вороненкова. По ее словам, очернить Тюрина ее вынудили украинские следователи.
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"Я не знаю, как я с ума не сошла от этой мысли, как я вообще не сошла от нее с ума. Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - заявила Максакова в интервью. При этом экс-певица Мариинки отметила, что надеется встретится с отцом своих детей.

Более того, Максакова обратилась к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой считать все сказанное ею в ходе телепередачи официальным заявлением. Также, как отмечают в украинских СМИ, Максакова намерена в ближайшее время сообщить имя того, кто по ее версии мог стоять за убийством Дениса Вороненкова.

В мире экс-СССР Украина Убийство экс-депутата Вороненкова
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