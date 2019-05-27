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Рубрика: Власть

МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент

Текст: Игорь Дунаевский
Итоги выборов в Европарламент никоим образом не скажутся на подходах Москвы к Европейскому союзу. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в понедельник в беседе с журналистами подчеркнул, что Москва "готова к диалогу и сотрудничеству, но на равноправной основе".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По оценке Грушко, результаты голосования отражают "запросы и чаяния" жителей стран ЕС, которые хотят перемен в условиях меняющейся глобальной среды.

Фото: REUTERS
Либералы, евроскептики и "зеленые" укрепили позиции в Европарламенте

Он констатировал сдвиги на общеевропейском политическом ландшафте по итогам выборов, в том числе укрепление влияния партий, "которые было принято относить к оппонирующим".

Замминистра не стал прогнозировать, насколько успешно избранным евродепутатам удастся на практике оправдать ожидания граждан своих стран, назвав это "сложнейшим вопросом, на который сегодня никто не сможет дать ответ".

Напомним, по итогам выборов в Европарламент ослабли позиции центристских партий и заметно увеличилась численность фракции евроскептиков.

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