В Министерстве обороны РФ предлагают проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья путем изучения личных дел и медицинских документов, а также очного освидетельствования.

Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что последнее проводится тогда, когда призывник выражает несогласие с заключением о его годности к службе в армии. Кроме того, предложено проводить очный осмотр призывников непосредственно перед отправкой к месту военной службы для выявления заболеваний, препятствующих ее прохождению.

Помимо этого, в Минобороны заявили о необходимости направления временно негодных по болезни призывников на лечение. "Граждане при постановке на воинский учет и призыве на военную службу, признанные по результатам медицинского освидетельствования временно не годными к военной службе, при наличии медицинских показаний направляются в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья", - говорится в документе.