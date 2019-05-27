Минпросвещения изучает влияние гаджетов на детей

Министерство просвещения вместе с учеными изучает влияние гаджетов на физиологию детей разных возрастов. Как рассказала министр Ольга Васильева в эфире телеканала НТВ , сегодня российский школьник сидит за компьютером в среднем на шесть часов больше, чем сверстник из Америки.

- Эксперты считают, что ребенок, который сидит за компьютером всего два раза в неделю, дает значительно больше результатов, чем тот, который сидит чаще, - рассказала Ольга Васильева. - У нас много примеров школ, где дети заходят в класс и складывают свои телефоны. Не очень нужен этоn гаджет в учебном процессе для маленького ребенка, допустим, второклассника, третьеклассника.

Напомним, как ранее сообщала "Российская газета", в этом году Российская академия образования вместе с Министерством просвещения начинает масштабное исследование "Растем в России", которое охватит тысячи ребят по всей стране. Цель - изучить развитие детей от первых лет жизни до старшей школы. Понять, как цифровая среда воздействует на их психику и поведение. Какие новые способы получения знаний наиболее эффективны. Как развивается внимание , память, мышление... Первый этап исследования рассчитан на четыре года: итоги планируется подвести уже в 2022 году. Полученные данные должны стать основой принятия управленческих решений в системе образования. Например, сказать точно: запрещать на уроках смартфоны или нет.