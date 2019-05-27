Москва и Минск углубляют сотрудничество во внешней политике

Россия и Беларусь продолжают углублять сотрудничество и координацию во внешнеполитической сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Министр напомнил о Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".

"Чем мы и занимаемся, углубляя сотрудничество по поручению двух президентов", - подчеркнул Лавров. "Что касается взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, то оно традиционно тесное, доверительное", - отметил он.

В свою очередь, глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что Беларусь и Россия к осени этого года подготовят новую программу действий во внешней политике на 2020-2021 годы, передает РИА Новости.

Напомним, День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 года в Москве.