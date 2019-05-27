Назван основной риск для курса рубля

В конце прошлой недели курс рубля прошел испытание на прочность и подешевел к доллару, но в пятницу сумел отыграть основные потери. Российскую валюту продолжат поддерживать налоговый период и отсутствие санкционной риторики, но укрепление рубля, вероятно, пока прекратится.

В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем. Валюты развивающихся стран находились преимущественно в "красной" зоне, рубль при этом демонстрировал динамику хуже основных аналогов. Давление на российскую валюту оказали и снизившиеся тогда цены на нефть, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

В пятницу ситуация устаканилась, российская валюта по итогам пятницы укрепилась к доллару на Московской бирже, закончив торги на отметке 64,47 рубля за доллар. Однако этот импульс может оказаться кратковременным откатом, так как торговые войны, похоже, переходят в продолжительную партизанскую борьбу, считают аналитики FxPro. По их мнению, это грозит снижением мировых темпов роста и общим спросом на сырьевые активы, включая нефть.

На рубль такая ситуация может оказать умеренное, но продолжительное давление в течение ближайших недель, считают в FxPro. Таким образом, несмотря на пятничный откат, ослабление российской валюты вполне может получить свое развитие в сторону 65,5 за доллар и 73,5 за евро до конца этой недели, допускают аналитики.

При этом локальную поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период (в понедельник уплачиваются основные налоги: НДС, НДПИ и акцизы, а во вторник - налог на прибыль), отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". Однако в среднесрочной перспективе они не верят в российскую валюту крепче 64 рублей за доллар, в основном из-за фундаментальных факторов (сезонное ухудшение платежного баланса, риски снижения спроса на российские активы и увеличения оттока капитала).

По мнению Евдокимовой и Жирнова, основным вызовом для рубля является дальнейшее ухудшение глобального аппетита к рисковым активам. Тем не менее, в отсутствие новых санкций рубль вполне может продолжить демонстрировать динамику лучше валют-аналогов благодаря устойчивости фундаментальных макроэкономических показателей, заключают они.