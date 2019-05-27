Стал известен состав мужской сборной России, которым она сыграет на престижном турнире Лига наций.

В итоговую заявку, вмещающую 25 игроков, вошли следующие волейболисты: блокирующие - Илья Власов, Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Алексей Сафонов, Ильяс Куркаев, Инал Тавасиев, Алексей Самойленко; связующие - Павел Панков, Дмитрий Ковалев, Роман Порошин, Игорь Кобзарь; диагональные - Денис Земченок, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Романас Шкулявичус; доигровщики - Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Федор Воронков, Кирилл Урсов; либеро - Евгений Баранов, Роман Мартынюк, Валентин Голубев.

Напомним, в первом туре предварительного раунда, который пройдет с 31 мая по 2 июня, наша команда все матчи проведет в Сербии. Соперниками россиян помимо хозяев площадки станут сборные Франции и Японии.