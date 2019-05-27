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27.05.2019 13:20
Рубрика: В мире

Неизвестный открыл стрельбу в школе в Польше и ранил двоих

Текст: Алексей Чуриков

Польские СМИ сообщают, что в результате стрельбы в школе города Бжесць-Куявский были ранены два человека.

В ходе стрельбы ранения различной степени тяжести получили уборщица и 11-летняя школьница. По информации медицинских служб, их состояние оценивается как стабильное. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте преступления. На данный момент территория школы оцеплена силами правопорядка, родители поспешно забирают своих детей домой.

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По предварительным данным, стрелком оказался бывший ученик, который пришел в школу и открыл огонь из пистолета. В учебном заведении также прозвучали два взрыва: предполагается, что нападавший взорвал мощные петарды или самодельные маломощные взрывные устройства.

Причины, толкнувшие его на этот шаг, пока неизвестны, однако отмечается, что молодой человек проходил лечение в психиатрической больнице. Местные жители утверждают, что ранее подозреваемый был замечен "бегающим с ножом по городу".  
 

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