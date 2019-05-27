Панда-альбинос с розовыми глазами попалась в объектив фотоловушки

Remember the rare all-white panda captured on camera in southwest China's Sichuan?

"Judging from pictures, the panda is an albino," says a specialist in bears. For more: https://t.co/zATZEZsvut pic.twitter.com/BCa9GkmNCX — China Xinhua News (@XHNews) 25 мая 2019 г.

В природном заповеднике Волонг на юго-западе Китая, в провинции Сычуань, удалось сфотографировать редкую панду-альбиноса.

Панда попалась в объектив инфракрасной камеры на высоте около 2000 метров над уровнем моря. "Судя по фотографиям, панда - альбинос, от одного до двух лет", - сказал агентству Синьхуа Ли Шэн, ученый из Пекинского университета, эксперт по медведям.

По словам Ли Шэна, сфотографированная панда - редкая особь-альбинос среди диких панд, чья шерсть обычно черно-белая. И она пример того, что гены альбинизма существуют в дикой популяции гигантских панд в Волонге.

"Панда выглядит сильной, ее шаги устойчивы, и это признак того, что генетическая мутация, возможно, совсем не помешала ее жизни", - сказал Ли, добавив, что по имеющимся данным пол панды нельзя определить. Неизвестны и другие подробности о животном.

Альбинизм, сказал ученый, обычно не влияет на физическое состояние животных. Таких животных просто легче обнаружить, и они более чувствительны к прямым солнечным лучам.

В дикой природе осталось около 1800 гигантских панд. Это исчезающий вид панд, они встречаются только в дикой природе Китая, и сейчас находятся под охраной. 80 % из них живут в редких лиственных и хвойных лесах провинции Сычуань, остальные в провинциях Шэньси и Ганьсу. Кроме того, по данным Синьхуа, около 550 гигантских панд содержатся в зоопарках по всему миру.

В дикой природе они живут до 20 лет, а в неволе могут и более 30 лет.

Если эта белая панда из заповедника Волонг будет спариваться с обычной черно-белой пандой, их дети первого поколения будут черно-белыми. Но, по словам Ли, их дети, несущие ген альбиносов, могут родить белых панд, если им встретятся партнеры с такими же генами.