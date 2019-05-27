Пермские приставы составили портрет типичного алиментщика

Новости

Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о взрыве в Лионе 13:25
Заключенные одесской колонии устроили бунт 13:23
Неизвестный открыл стрельбу в школе в Польше и ранил двоих 13:20
Раскрыты самые высокие зарплаты работников в Москве 13:18
В Кремле напомнили об эффективности Медведчука 13:14
В Московском регионе пошли первые грибы 13:10
Евгений Цыганов сыграет водителя "Икаруса", с которым столкнулся Цой 13:09
Тяжелый дрон "Охотник" покажут публике 13:08
Врач рассказала о модной диете, вызывающей подагру 13:06
АвтоВАЗ рассказал, кто покупает автомобили Lada 13:02
Путин заявил о готовности России к взаимодействию со всеми странами 13:00
Харви Вайнштейн откупился 44 миллионами долларов 12:46
На Джонни Деппа подали в суд юристы, судившиеся с другими его юристами 12:45
В Барнауле сгорел цех с семечками 12:42
На Гавайях акула убила 65-летнего туриста 12:39
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились 12:31
В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку 12:24
СК проверит условия жизни ребенка, брошенного в московском ТЦ 12:22
Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе 12:17
"Аладдин" Гая Ричи возглавил российский прокат 12:05
Обновленный кроссовер Geely Atlas скоро появится в России 12:03
Библиотеки XXI века. Какие они? (видео) 12:01
В Петербурге мужчина попал под собственный автомобиль 11:54
Глава Рособрнадзора: Утечек материалов ЕГЭ в интернет не зафиксировано 11:53
Российским госслужащим будут доплачивать за наставничество 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 11:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пермские приставы составили портрет типичного алиментщика

Текст: Надежда Пащенко

Среднестатистическому злостному неплательщику алиментов от 25 до 40 лет, при этом мужчин среди них в три с половиной раза больше, чем женщин. Такой портрет алиментщика составили сотрудники УФССП по Пермскому краю.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Судебные приставы получили право искать должников за границей

При этом уклонисты в основном имеют среднее образование и зачастую числятся безработными.

Крайняя мера наказания, применяемая к таким должникам, - привлечение к уголовной ответственности.

С начала года в отношении жителей Кудымкарского, Юрлинского и Усьвинского районов Пермского края, а также Свердловского района города Перми было возбуждено 92 уголовных дела по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Кстати, общая сумма задолженности, накопленная пермяками, не желающими оказывать финансовую помощь своим детям, достигает почти 4,4 миллиарда рублей.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов Разводы и алименты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
В России стартует основная волна ЕГЭ
Магазины могут возобновить прием стеклотары у населения
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией