Пермские приставы составили портрет типичного алиментщика

Среднестатистическому злостному неплательщику алиментов от 25 до 40 лет, при этом мужчин среди них в три с половиной раза больше, чем женщин. Такой портрет алиментщика составили сотрудники УФССП по Пермскому краю.

При этом уклонисты в основном имеют среднее образование и зачастую числятся безработными.

Крайняя мера наказания, применяемая к таким должникам, - привлечение к уголовной ответственности.

С начала года в отношении жителей Кудымкарского, Юрлинского и Усьвинского районов Пермского края, а также Свердловского района города Перми было возбуждено 92 уголовных дела по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Кстати, общая сумма задолженности, накопленная пермяками, не желающими оказывать финансовую помощь своим детям, достигает почти 4,4 миллиарда рублей.