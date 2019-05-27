Почему близкий Зеленскому олигарх предложил наказать МВФ и Евросоюз дефолтом

Перечитав выступления Коломойского за последние пару дней, в том числе в иностранных изданиях, возникает устойчивое впечатление, что тот наделил себя правом резать правду матку. Тогда как Зеленский, напротив, вынужден держать язык за зубами, чтобы не настроить еще сильнее против себя украинские элиты. Классическое разделение труда - в то время как президент воюет с Радой, не желающей принимать реформаторские законопроекты, Коломойский объявил войну кредиторам Украины. Поскольку отсутствуют юридические аргументы, почему активно бравший в последние пять лет в долг Киев не должен отдавать "награбленное" Евросоюзу и Международному валютному фонду, то Коломойский сочинил на этот счет собственную все оправдывающую мораль.

Во-первых, украинский олигарх предложил наказать дававшие в долг Киеву страны на том основании, что жители Незалежной устали от навязанных им реформ и ничего добровольно возвращать не хотят. При этом Коломойский сослался на опыт Греции, которая временно отказалась выплачивать кредит МВФ и не понесла никаких наказаний. Правда, украинский бизнесмен "усовершенствовал" греческую схему, предложив Киеву вообще ничего МВФ не платить, ни сейчас, ни в дальнейшем. "Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственные назначения, он повторит судьбу Порошенко", - пророчествовал Коломойский.

Для того чтобы окончательно пристыдить коллективный Запад, отказавшийся подарить Украине кредиты и имевший наглость ждать возврата долгов, олигарх обвинил Америку и Евросоюз в том, что те не заинтересованы в развитии Украины и используют ее лишь как повод "навредить России". "Это ваша игра, ваша геополитика. Украина вам не нужна", - внезапно прозрел Коломойский, по сути, повторив то, о чем неоднократно предупреждала Москва. И хотя угрозы отказаться от участия в такого рода геополитических играх из уст Коломойского не прозвучало, подтекст его заявления читался отчетливо. Западу, с точки зрения бизнесмена, предстоит раскошелиться, простив Киеву старые долги. Добавлю, что ранее президент Зеленский уже обвинял Международный валютный фонд в нечистоплотности: мол тот наживается на Украине, давая ей кредиты под большие проценты и на особых условиях. Фонду пришлось оправдываться, что все происходит по закону, а команда Зеленского подзабыла, что МВФ ничего не навязывает Киеву. Это, напротив, Украина выпрашивает деньги, добровольно соглашаясь выполнять условия продиктованных международными экономистами реформ.

Впрочем, теперь непонятно, согласится ли Киев в дальнейшем расплачиваться по долговым распискам или с "барского плеча" простит своих непутевых кредиторов. Такой сценарий вовсе не исключен: во всяком случае, президент Украины не стал дезавуировать заявления Коломойского.

Но для чего близкий Зеленскому олигарх разоткровенничался? Первое, что приходит на ум, - президент с Коломойским разыграли перед западными спонсорами сценку с "хорошим и плохим полицейским". Коломойский по определению был плохим и в основном пугал, в то время как его партнер Зеленский оставил дверь для переговоров открытой.

Во-вторых, не стоит забывать, что рекомендация Коломойского объявить дефолт Украины прозвучала на старте избирательной кампании в Раду. Олигарх дал понять, что прежние украинские власти во главе с Порошенко набрали кредитов у Запада на невыгодных условиях, все разворовали, и теперь новому национальному лидеру придется расхлебывать возникшие проблемы. Тем самым Коломойский изящно подпортил в глазах рядовых украинцев "финансовое резюме" как самого Порошенко, так и собравшегося в Раду премьера Владимира Гройсмана. Неудивительно, что облитый с ног до головы политическими помоями глава украинского правительства немедленно возразил против планов Коломойского, объяснив, что от предполагаемого дефолта украинские граждане пострадают куда сильнее, чем от дальнейшей работы с Международным валютным фондом.

Третья версия, почему Коломойский публично припугнул МВФ, имеет также внутриполитический подтекст - на предстоящих выборах в Раду олигарх решил дистанцироваться от президента и его партии "Слуга народа". Во всяком случае, о желании иметь в Раде свой политический проект Коломойский говорил недвусмысленно. Как этот проект будет выглядеть, бизнесмен не уточнил, сообщив лишь о том, что будет симпатизировать (то есть давать деньги и поддерживать в СМИ) всем, кроме Блока Петра Порошенко.

Добавлю, что во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями миссии Международного валютного фонда. В 2019 году стране предстоит отдать более 6 миллиардов долларов по внешнему долгу. От этих выплат Коломойский предлагает избавиться новому главе Украины самым радикальным способом, чтобы тот, не дай Бог, преждевременно не испортил свой рейтинг возвратом кредиторам в Евросоюзе и США ранее полученных Киевом денег.