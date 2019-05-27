Новым президентом Литвы избран 55-летний экономист Гитанас Науседа - он набрал около 70 процентов голосов избирателей при явке, составившей более 50 процентов.

Науседа выступал на этих выборах в роли независимого кандидата, не связанного ни с одной политической силой страны. Да и в большую политику он пришел недавно, буквально накануне ставших для него триумфальными выборов. По образованию Науседа экономист и практически всю жизнь посвятил банковскому делу. Много лет подряд работал советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы. Свою предвыборную кампанию Науседа построил на критике действующих властей во главе с Далей Грибаускайте, которая по местным законам уже не могла баллотироваться в третий раз подряд. Причем по ходу кампании тональность заявлений кандидата лишь становилась жестче. Досталось властям за то, что они, по мнению Науседы, предлагаемыми реформами не способствовали росту благосостояния.

Независимый экономист отказался "заигрывать" с популярными нынче в Европе "либеральными ценностями". Науседа сразу однозначно позиционировал себя в качестве крепкого семьянина, недвусмысленно дав понять, что выступает против однополых браков. Он также категорически против декриминализации легких наркотиков. В ходе кампании Науседа неоднократно затрагивал и национальный вопрос. В частности, он не поддержал идею расширения прав польского меньшинства в Литве, требовавшего возможности написания своих имен в официальных документах на родном языке, в котором есть буквы, отсутствующие в литовском алфавите.

"Все мы, независимо от того, считаем ли мы себя представителями литовского, польского или других народов, являемся достойными наследниками Великого княжества Литовского", - утверждал Науседа.

Не побоялся он публично критиковать Грибаускайте за демонстративно жесткую риторику в отношении России. "Я точно не являюсь сторонником конфронтации. От меня вы точно не услышите каких бы то ни было озлобленных слов о России. Я считаю, что в дипломатическом языке мы должны избегать подобных выражений. Мы хотим жить дружно с жителями России. Политики и президенты меняются, а люди остаются. И тот факт, что жители Литвы живут по соседству с россиянами, останется", - говорил Науседа в эфире радиостанции Znad Wilii. И все же заметно, что Науседа говорит лишь о необходимости косметических изменений в риторике литовских властей по отношению к Москве. Суть же внешней политики Литвы останется прежней, хотя "продаваться" будет, возможно, в новой обертке. Науседа уже объявил, что отношения между странами "не должны меняться, пока ситуация на Украине будет похожей на сегодняшнюю". Он выступает за продолжение политики санкций в отношении России, а свои действия Науседа планирует координировать с Брюсселем и Вашингтоном.