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Рубрика: В мире

Угадай мелодию

Избранный президент Литвы предлагает новую "обертку" для старой внешней политики
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Новым президентом Литвы избран 55-летний экономист Гитанас Науседа - он набрал около 70 процентов голосов избирателей при явке, составившей более 50 процентов.
Гитанас Науседа, позирующий (в центре) со сторонниками, не приветствует озлобленные нападки на Россию. Фото: EPA Гитанас Науседа, позирующий (в центре) со сторонниками, не приветствует озлобленные нападки на Россию. Фото: EPA
Гитанас Науседа, позирующий (в центре) со сторонниками, не приветствует озлобленные нападки на Россию. Фото: EPA

Науседа выступал на этих выборах в роли независимого кандидата, не связанного ни с одной политической силой страны. Да и в большую политику он пришел недавно, буквально накануне ставших для него триумфальными выборов. По образованию Науседа экономист и практически всю жизнь посвятил банковскому делу. Много лет подряд работал советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы. Свою предвыборную кампанию Науседа построил на критике действующих властей во главе с Далей Грибаускайте, которая по местным законам уже не могла баллотироваться в третий раз подряд. Причем по ходу кампании тональность заявлений кандидата лишь становилась жестче. Досталось властям за то, что они, по мнению Науседы, предлагаемыми реформами не способствовали росту благосостояния.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Станет ли экономика локомотивом политики нового президента Литвы

Независимый экономист отказался "заигрывать" с популярными нынче в Европе "либеральными ценностями". Науседа сразу однозначно позиционировал себя в качестве крепкого семьянина, недвусмысленно дав понять, что выступает против однополых браков. Он также категорически против декриминализации легких наркотиков. В ходе кампании Науседа неоднократно затрагивал и национальный вопрос. В частности, он не поддержал идею расширения прав польского меньшинства в Литве, требовавшего возможности написания своих имен в официальных документах на родном языке, в котором есть буквы, отсутствующие в литовском алфавите.

"Все мы, независимо от того, считаем ли мы себя представителями литовского, польского или других народов, являемся достойными наследниками Великого княжества Литовского", - утверждал Науседа.

Не побоялся он публично критиковать Грибаускайте за демонстративно жесткую риторику в отношении России. "Я точно не являюсь сторонником конфронтации. От меня вы точно не услышите каких бы то ни было озлобленных слов о России. Я считаю, что в дипломатическом языке мы должны избегать подобных выражений. Мы хотим жить дружно с жителями России. Политики и президенты меняются, а люди остаются. И тот факт, что жители Литвы живут по соседству с россиянами, останется", - говорил Науседа в эфире радиостанции Znad Wilii. И все же заметно, что Науседа говорит лишь о необходимости косметических изменений в риторике литовских властей по отношению к Москве. Суть же внешней политики Литвы останется прежней, хотя "продаваться" будет, возможно, в новой обертке. Науседа уже объявил, что отношения между странами "не должны меняться, пока ситуация на Украине будет похожей на сегодняшнюю". Он выступает за продолжение политики санкций в отношении России, а свои действия Науседа планирует координировать с Брюсселем и Вашингтоном.

В мире Европа Литва
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