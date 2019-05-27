Новости

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов 19:20
В Пензе мать заподозрили в истязании 12-летней дочери 19:07
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского 19:06
В Чувашии четверо мужчин напали на бригаду "скорой" 18:52
Лавров: РФ надеется, что новые власти Украины разрешат кризис в Донбассе 18:51
Петербургский "ДоброДомик" возобновит бесплатные обеды 3 июня 18:20
В Ижевске коллекторы позвонили директору школы почти 300 раз за сутки 18:17
Счетная палата будет проверять информсистемы ведомств 18:10
При спуске c Эльбруса пропали двое лыжников 18:09
Напавший на редакцию в Ставрополе был судим за разбойное нападение 18:08
В Перми строительный кран упал на жилой дом 18:07
Москва и Минск углубляют сотрудничество во внешней политике 18:05
В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию 17:56
В Уфе велосипедист сбил женщину с младенцем и скрылся 17:50
Повреждения севшей на дно немецкой субмарины оказались незначительными 17:25
Собянин рассказал о создании Центра славянской письменности на ВДНХ 17:24
ЦСКА расторг контракт с Абелем Эрнандесом 17:24
На шведском острове открыли памятник русским воинам, погибшим в плену 17:24
Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии 17:15
Психотерапевт объяснил опасность хронического переутомления 17:12
В Петербурге серфингист попал под "Метеор" 17:11
В Волгограде открыли школу для людей с ментальными особенностями 17:09
В "Военном ралли" впервые примут участие военные Беларуси и Сербии 17:00
Напавший на журналистов в Ставрополе стоял на учете у психиатров 16:39
Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 18:25
Рубрика: Власть

Прошу на осмотр

Липовые медсправки не спасут от призыва
Текст: Юрий Гаврилов
Процедура медосвидетельствования призывников может ужесточиться. Изменения в правилах оценки их здоровья и пригодности к строю предложено зафиксировать в Законе "О воинской обязанности и военной службе". Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Речь, в частности, идет о необходимости скорректировать положения статьи 5 этого документа. Помимо прочего, она регламентирует работу медкомиссий в военкоматах и порядок направления на углубленное обследование парней с сомнительными диагнозами. Напомним, что это делается в профильных больницах и клиниках, причем список подобных медучреждений в период призывных кампаний обязательно утверждается специальным приказом.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Как попасть на службу в научные, производственные и спортивные роты

Сразу успокоим будущих или потенциальных солдат, а также их родителей. Никто загонять больных ребят в солдатскую казарму или матросский кубрик не собирается. Сокращать перечень заболеваний, несовместимых с военной службой - тоже. Зато выводить на чистую воду людей, которые с помощью липовых справок пытаются избежать армии, такие изменения в законе, как полагают в Минобороны России, несомненно, помогут. Они же официально закрепят некоторые нововведения, которые военные на основании ведомственных нормативно-правовых актов уже используют при наборе молодого пополнения.

К примеру, в действующей редакции Закона "О воинской обязанности и военной службе" написано, что обследование здоровья призывников по направлению комиссариатов осуществляют медицинские организации. Но какие именно - государственные или частные, муниципальные или федеральные и т.д., - в документе не сказано. Поэтому в законодательную формулировку предложено включить важное уточнение: эта контрольная функция возлагается на медицинские организации государственной или муниципальной систем здравоохранения. Причем не на все, а только на те, чей перечень утвержден руководителем исполнительной власти в субъекте РФ.

Загонять больных призывников в солдатскую казарму или матросский кубрик никто не собирается

Статью 5 закона также собираются дополнить положением об оказании медпомощи призывникам, признанным по состоянию здоровья временно негодными к военной службе. А для оценки того, насколько объективно был поставлен диагноз, по которому человеку дали отсрочку или вообще освободили от армии, законопроект предусматривает возможность изучения личных дел и медицинских документов призывников, а также их очное контрольное медицинское освидетельствование. Понятно, что юноша, "косящий" под хворого и купивший справку о фиктивной болезни, эту проверку не пройдет.

Генштаб: В России призывников хватает с избытком

Очное контрольное медосвидетельствование будет использоваться и при рассмотрении спорных ситуаций. Например, когда не согласный с решением медкомиссии новобранец подвергнет сомнению вердикт о его годности к службе по состоянию здоровья.

Между прочим, в последние годы на сборных пунктах военкоматов используют следующую практику: непосредственно перед отправкой команд призывников по войскам парням обязательно устраивают медицинский осмотр. Случается, что на самом завершающем этапе подготовки ребят к службе кое-кого вместо армии возвращают домой. Такую проверку здоровья новобранцев тоже могут закрепить на законодательном уровне.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: РФ надеется, что новые власти Украины разрешат кризис в Донбассе
Путин заявил о готовности России к взаимодействию со всеми странами
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
В России стартует основная волна ЕГЭ
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе