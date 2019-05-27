Процедура медосвидетельствования призывников может ужесточиться. Изменения в правилах оценки их здоровья и пригодности к строю предложено зафиксировать в Законе "О воинской обязанности и военной службе". Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь, в частности, идет о необходимости скорректировать положения статьи 5 этого документа. Помимо прочего, она регламентирует работу медкомиссий в военкоматах и порядок направления на углубленное обследование парней с сомнительными диагнозами. Напомним, что это делается в профильных больницах и клиниках, причем список подобных медучреждений в период призывных кампаний обязательно утверждается специальным приказом.

Сразу успокоим будущих или потенциальных солдат, а также их родителей. Никто загонять больных ребят в солдатскую казарму или матросский кубрик не собирается. Сокращать перечень заболеваний, несовместимых с военной службой - тоже. Зато выводить на чистую воду людей, которые с помощью липовых справок пытаются избежать армии, такие изменения в законе, как полагают в Минобороны России, несомненно, помогут. Они же официально закрепят некоторые нововведения, которые военные на основании ведомственных нормативно-правовых актов уже используют при наборе молодого пополнения.

К примеру, в действующей редакции Закона "О воинской обязанности и военной службе" написано, что обследование здоровья призывников по направлению комиссариатов осуществляют медицинские организации. Но какие именно - государственные или частные, муниципальные или федеральные и т.д., - в документе не сказано. Поэтому в законодательную формулировку предложено включить важное уточнение: эта контрольная функция возлагается на медицинские организации государственной или муниципальной систем здравоохранения. Причем не на все, а только на те, чей перечень утвержден руководителем исполнительной власти в субъекте РФ.

Загонять больных призывников в солдатскую казарму или матросский кубрик никто не собирается

Статью 5 закона также собираются дополнить положением об оказании медпомощи призывникам, признанным по состоянию здоровья временно негодными к военной службе. А для оценки того, насколько объективно был поставлен диагноз, по которому человеку дали отсрочку или вообще освободили от армии, законопроект предусматривает возможность изучения личных дел и медицинских документов призывников, а также их очное контрольное медицинское освидетельствование. Понятно, что юноша, "косящий" под хворого и купивший справку о фиктивной болезни, эту проверку не пройдет.

Очное контрольное медосвидетельствование будет использоваться и при рассмотрении спорных ситуаций. Например, когда не согласный с решением медкомиссии новобранец подвергнет сомнению вердикт о его годности к службе по состоянию здоровья.

Между прочим, в последние годы на сборных пунктах военкоматов используют следующую практику: непосредственно перед отправкой команд призывников по войскам парням обязательно устраивают медицинский осмотр. Случается, что на самом завершающем этапе подготовки ребят к службе кое-кого вместо армии возвращают домой. Такую проверку здоровья новобранцев тоже могут закрепить на законодательном уровне.