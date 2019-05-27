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Рубрика: Общество

Психотерапевт объяснил опасность хронического переутомления

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Игнорирование хронической усталости может привести к очень серьезным заболеваниям, включая астму и язву желудка, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

При этом специалист подчеркивает, что следует различать такие понятия, как эмоциональное выгорание, утомление и трудоголизм. Первое характерно для людей, имеющих дело непосредственно с человеческими судьбами (адвокатов, врачей, детских и социальных работников). Представители этих профессий при низкой заработной плате несут очень большую ответственность, что и приводит к появлению синдрома эмоционального выгорания.

Фото: REUTERS
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Следующее состояние, из-за которого может развиться серьезное психосоматическое расстройство, - астения или хроническая усталость, характерная для жителей крупных городов.

"Первое и главное из которых, характерное для мегаполисов, - это гипертоническая болезнь, перепады давления. Следом за этим, в зависимости от региона и особенностей работы, будет либо язвенная болезнь желудка, либо бронхиальная астма", - рассказал Федорович в беседе с "Вечерней Москвой".

К расстройству психологического спектра может привести трудоголизм, характерный для людей, пытающихся уйти от других проблем, погрузившись в работу. При этом, по словам Федоровича, когда человек пытается уйти в работу, чтобы избежать других переживаний, астения накапливается, сопровождаясь знакомой многим жителям мегаполисов бессонницей.

"На этом поприще обычно более преуспевают мужчины, так как женщины о работе говорят дома, а на работе - о домашних делах, - отмечает психотерапевт. - Если тебя слишком тянет к работе, значит, дома тебя что-то не устраивает".

При этом он подчеркнул, что выбраться из такой ситуации часто можно только с помощью специалиста-психотерапевта.

Общество Здоровье
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