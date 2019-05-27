Путин согласился помочь убрать излишние нагрузки на бизнес

Несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимы, также как и избыточный контроль на дорогах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом. Борис Титов представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.

Большинство предпринимателей, по результатам опроса, считают, что дело с защитой их прав стало лучше, сообщил Титов. Но еще много проблем, и прежде всего, по части уголовного преследования. "Пока больше 80 процентов заявляют, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным. К сожалению, это количество пока только увеличилось", - констатировал докладчик.

Самой большой проблемой Титов назвал применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время судебного процесса. Содержание предпринимателя под стражей негативно влияет на его бизнес. "Конечно же, было бы правильно, чтобы была возможность применять другие меры пресечения, не только для предпринимателей, для всех", - предложил бизнес-омбудсмен. "И мы хотели бы вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог", - сказал он, добавив, что в УПК такая возможность прописана, но применяется не часто.

"Но если применяется, это же вопрос не в изменении законодательства, а в правоприменительной практике", - возразил Владимир Путин. "Прежде всего поэтому мы и просим, чтобы Верховный суд рассмотрел это на своем пленуме и, может быть, просто дал разъяснение судам в том, чтобы как первая возможная мера пресечения рассматривался залог. И чтобы суды в своих обоснованиях, если другая мера пресечения, обосновывали, почему не залог", - уточнил собеседник. Это позволило бы предпринимателю не уходить от ответственности и продолжать вести бизнес. В среднем 146 сотрудников теряли работу, если закрывается компания, заметил Титов.

"Конечно, это все негативные последствия, - кивнул глава государства. - Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает. С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать". "Я с вами согласен, надо посмотреть", - решил он.

Еще Титов сообщил, что число проверок снизилось на 41 процент. Но растет количество штрафов. Поэтому большинство предпринимателей считают, что административная нагрузка на них возросла. Кроме того, на место старых видов проверок, которые под контролем прокуратуры, приходят новые - административные расследования, мониторинги, региональные администрации дают задания на спецпроверки. "Я так понимаю, что не новые, просто и раньше они были, но их не использовали", - прокомментировал Путин. "Да, когда нет жесткого контроля, они начали использовать эти способы", - ответил бизнес-омбудсмен.

Ранее президент дал поручение и были внесены поправки, что должны быть предупреждения, а потом - штрафы. Есть органы контрольного надзора, которые используют прежде всего предупреждения: МЧС, например. А вот Ростехнадзор, например, практически не использует предупреждения, сказал Титов. "Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего связаны с транспортом", - сообщил докладчик. Это и система "Платон", и превышение массы или так называемых габаритов транспортного средства. "Пока технология, по нашему мнению, до конца не отработана, потому что иногда у нас бывают технические сбои", - заметил бизнес-омбудсмен. Например, у грузовика раздулся от ветра тент, система фиксирует не те габариты и вот - штраф. "Если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться", - согласился президент.

Глава государства попросил отдельно подготовить предложения по ключевым вопросам. "Предложения наши здесь изложены, называется "Реестр проблем российского бизнеса", - сказал Титов и попросил поручить продолжить работу на базе аналитического центра при правительстве над докладом. "Там работают представители всех министерств и ведомств, которые заинтересованы, Центрального банка, бизнеса и эксперты, чтобы уже проработать все наши предложения и потом на комиссии правительства дать окончательные предложения по поручению", - заметил он. "Давайте так и сделаем. Вы тоже будете принимать участие в этой работе?" - спросил глава государства. "Если можно, мы бы организовывали работу этой межведомственной рабочей группы", - заявил Титов.

"Конечно, многие вещи, о которых вы сейчас сказали, несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, вы сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприятия от этого страдали", - заключил Путин.