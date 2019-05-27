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27.05.2019 13:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Раскрыты самые высокие зарплаты работников в Москве

Текст: Иван Пышечкин

По итогам мая самыми высокооплачиваемыми в Москве стали вакансии гинеколога-репродуктолога, бренд-директора и руководителя сервисного центра, сообщается в исследовании портала по поиску работы Superjob

Фото: Pixabay
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Так, по данным исследования, рейтинг возглавила вакансия врача гинеколога-репродуктолога с зарплатой от полумиллиона рублей. Следом идет вакансия бренд-директора (420-600 тысяч рублей). В тройке лидеров также руководитель сервисного центра (300-350 тысяч рублей). На четвертом месте вакансия главного бухгалтера (250-400 тысяч рублей). Пятое место заняла вакансия главного консультанта SAP HCM (от 205 тысяч рублей).

В десятку также попали вакансии конструктора-разработчика РЭА, программиста С# (Fullstack), заведующего отделением патронажной службы (врача-терапевта), заведующего отделением педиатрии и директора по продажам.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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