Количество бюджетных мест на инженерные специальности растет. И это понятно: стране требуется все больше специалистов, способных конструировать новые механизмы, создавать "умные" системы и новые технологии, обеспечивать работу сложнейшего оборудования. Какие технические специальности особенно популярны у абитуриентов? Как готовить инженеров будущего? Почему компьютер никогда не заменит мозг человека? И как изучать фотонику онлайн? Об этом корреспондент "РГ" беседует с ректором МГТУ им. Баумана Анатолием Александровым.

Анатолий Александрович, как в Бауманке с бюджетным набором?



Анатолий Александров: В этом году на бакалавриат и специалитет нам выделили 4188 бюджетных мест. Больше всего - на "Информатику и вычислительную технику", "Машиностроение". На будущий учебный год мест больше - 4307, фавориты те же.

И сразу понятно, какой вектор у современной инженерии: машины и роботы?



Анатолий Александров: Да, большой прием на инженерные специальности, которые имеют высокотехнологичный уклон. Для экономики России сегодня очень нужны квалифицированные инженеры, в том числе инженеры-разработчики. Люди, которые умеют и знают, как освоить новые технологии.

Слово "технологии" сегодня чаще всего употребляется в тандеме с определением "цифровые"?



Анатолий Александров: Цифра - это шаг в сторону интеллектуальных систем. И чем активнее мы будем применять их, тем более развитыми будут общество, технологии и наша экономика в целом. Но это не значит, что нам нужно подготовить и выпустить как можно больше программистов. Нет. Хотя готовить их мы, конечно, будем. Но для чего? Они - в помощь инженерам-разработчикам, которые будут этими цифровыми технологиями пользоваться. Этому-то мы и должны научить. Сегодня инженер, который не владеет основными навыками работы с программным обеспечением, - профнепригоден.

Однако важно понимать, что компьютер, искусственный интеллект, каким бы умным он ни был, не заменит мозг человека. Не стоит надеяться на то, что, нажав на кнопку компьютера, мы получим ответы на все вопросы. Это лишь инструмент. А вот понимание о физике, о природе всего, что происходит на Земле, у специалиста-инженера должно быть обязательно.

Какой сейчас самый популярный факультет в Бауманке?



Анатолий Александров: Здесь просто: все, что связано с цифрой, - на пике популярности. Защита информации, системы управления, интеллектуальные системы, робототехника. Все, что связано с космической техникой. Но помимо цифры есть композитные материалы, плазменные технологии. Наша Вселенная на 95 процентов состоит из плазмы, поэтому все, что с ней связано, важно. Прорывные направления - фотоника, инфракрасная техника, нанотехнологии, квантовые вычисления. Все они пользуются спросом у абитуриентов. Туда идут отличники, самый низкий балл ЕГЭ по профилю в том году был 93, а кое-где доходил и до 98.

Тридцать вузов, в том числе Бауманка, подписали соглашение об участии в развитии современной цифровой среды. О чем оно?



Анатолий Александров: Речь о том, что все так называемые бизнес-процессы в вузе должны иметь цифровое воплощение. У нас, например, уже давно успешно работает система "электронный университет". Все, что касается расписания, учебных планов, отчислений, зачислений, переводов, давно решают с помощью электроники. Данные загружаются в систему и живут там. Кроме того, здесь все, что касается онлайн-обучения.

Неужели фотонику или, например, нанотехнологии можно изучать в онлайн-формате?



Анатолий Александров: Мы, конечно, не говорим о полной замене традиционного аудиторно-лабораторного обучения. Речь об элементах интерактивности. Когда курс лекций из монолога "говорящей головы" превращается в увлекательное мероприятие. Например, математика: на интерактивной доске за спиной преподавателя меняются геометрические фигуры, виден объем и все размеры, как они меняются от каждого параметра. Кроме того, студент может дома самостоятельно подготовиться, доучить то, что недопонял на лекции. Он в автоматическом режиме может потренироваться сдавать и зачет, и экзамен. И даже по-настоящему сдать его! Требования у проверочной программы в рамках онлайн-курса совершенно нейтральные. Кроме того, все действия студента видны преподавателю. Он видит, как тот тренируется, какие ошибки делает, и понимает, где нужно его "подтянуть".

Кроме математики, какие еще курсы "виртуализированы"?



Анатолий Александров: Их много, причем есть они и на стратегических оборонных кафедрах, что особенно важно. Когда мы изучаем физику взрыва, теоретически - это одно. А когда видишь, как это происходит "в реале", благодаря виртуальной реальности и онлайн-проекции, - совсем другое. Причем важно понимать, что это не абстрактные картинки, это модели, построенные на реальных кадрах процесса взрыва. Сегодня у нас есть лаборатории и техника, позволяющая любой процесс, который длится секунду, разложить на миллион кадров. Вся физика становится понятна, ты буквально чувствуешь ее спинным мозгом. Это удивительно.

Для современного студента не составит труда разобраться во всех этих онлайнах и VR-штуках. А вот насколько готовы преподаватели к таким новшествам?

Анатолий Александров: Проблема есть, но не такая большая, как кажется. Все зависит от желания. Наши самые продвинутые онлайн-курсы, кстати, делали в том числе люди далеко не студенческого возраста. Конечно, есть великолепные педагоги - большие профессионалы, которые не готовы в таком режиме вести занятия. "Ломать" мы никого не собираемся. Наоборот, создаем группы ассистентов, которые будут помогать преподавателю подать его лекционный контент в электронном виде. Разумеется, для этого требуется время. Его у нас не так много, ведь нужно не отстать от ритма жизни. Но мы не ставим перед собой цели формально обозначить все цифрой. Мы идем по пути перехода на качественно новый уровень преподавания инженерных наук. Передавать ребятам гораздо большее количество информации, но так, чтобы для них это не было тяжело. Я убежден: студент - не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который надо зажечь.

Если собрать вместе все компьютеры, которые были полвека назад, когда первый человек высадился на Луне, то они не переплюнут нынешний айфон

Интересный факт: дополнительные 10 баллов при поступлении в МГТУ получают абитуриенты - выпускники инженерных классов Москвы, сдавшие на "отлично" предпрофессиональный экзамен. А ребятам из других регионов такая "роскошь" доступна?



Анатолий Александров: Инженерные классы - московская "фишка". Но дополнительные баллы может получить любой абитуриент. Все ребята при поступлении предоставляют свое портфолио. И за любое достижение, не обязательно в инженерной сфере, мы можем наградить баллами. Разряд в спорте, отличный диплом, грамота волонтера - все это говорит о качествах человека, которые мы ценим: целеустремленность, трудолюбие, отзывчивость, работа в команде... Это уровень развития личности. Не каждая оценка по математике может этот уровень отразить.

Более 25 лет МГТУ им. Баумана проводит олимпиаду "Шаг в будущее" - фестиваль науки для школьников-"технарей". Лучшие поступают в Бауманку. Что изменилось за четверть века?



Анатолий Александров: Мы затевали все это как инженерные соревнования. За эти годы каких только разработок ребята не привозили! Телевизионный экран в распыленной струе, механизм разворота мостов... Этому в школе не учат. А сегодня самые популярные темы - роботы. На "Шаге" можно увидеть все виды: летающие, стреляющие, ползающие, целующиеся, поющие. Бесспорно, роботы - хит. Но нас "цепляет" и то, что просто так не обсуждается в ребячьей среде, например, серьезные проекты по защите экологии. Здесь налицо страсть к исследованиям, достижению конкретного инженерного результата. А это именно то, что нам нужно. Мы ищем "своих": тех, у кого мозги заточены именно на инженерное дело, кому в этой сфере комфортно. Тех, кто ловит от этого "кайф", несмотря на то, что большинство наших наук - очень сложные. И просто, как мороженое, их любить могут очень немногие.

А те, кто любит, готовы, например, защищать диссертации? Сегодня, по данным минобрнауки, на это идут всего 12 процентов аспирантов.



Анатолий Александров: Неприятная ситуация. И все вузы в стране пытаются ее исправить. В Бауманском университете процент защит аспирантов выше, чем в среднем по стране, хотя и совсем не такой, как хотелось бы. Дело в том, что аспирантура сейчас - третий уровень образования. Мы выпускаем инженеров-исследователей или преподавателей-исследователей. Это неплохо. Но защита диссертации не является главным итогом аспирантуры. Хотя раньше было именно так.

Высокий процент защит возможен там, где хорошо развита прикладная наука. У нас, например, три факультета, где наибольшее число защит аспирантов: специальное машиностроение, энергомашиностроение, робототехника. Потому что здесь много реальных разработок, того, что можно "пощупать". Для ребят нужно создавать условия и давать возможность участвовать в подобных разработках. Должны быть контракты, большие проекты, большие гранты на исследования.

Почти при каждом факультете Бауманки есть научно-образовательный центр, где студенты могут заниматься и практической деятельностью, и даже зарплату получать. Это помогает привлекать молодежь в науку?



Анатолий Александров: По данным Высшей школы экономики, в 2010 году в Москве средняя зарплата доцента составляла 15 тысяч рублей. В это же время столичный школьный учитель уже получал 55 тысяч рублей. Мы всегда были настроены на подготовку инженерной элиты, но молодежь буквально утекала. Нужны были условия для интересной работы, для самых современных исследований на суперсовременном оборудовании. Поэтому восемь лет назад мы стали создавать наши научно-образовательные центры. Первым стал центр фотоники. Туда пришли, с одной стороны, академики, матерые ученые, а с другой - пошла и молодежь. Один из руководителей этого центра недавно защитил докторскую. А ему всего 28 лет.

Сейчас в Бауманке 22 таких центра: фотоника, плазма, композитные материалы, поршневое двигателестроение, сварка и диагностика, биомедицина... Есть даже молодежный космический центр управления полетами. И, уверен, появятся другие. А средняя зарплата преподавателя университета в два раза превышает среднюю по Москве.

А какие новые специальности могут появиться в инженерной сфере лет через 10-15?



Анатолий Александров: На эту тему мы много фантазируем. Придумываем названия, например, "архитектор компьютерных систем". Но наша задача как "коренных" инженерных университетов - не гнаться сломя голову за модной фразой, а попробовать то, что мы уже имеем, преобразовать к стандартам завтрашнего дня. Катастрофически быстро меняются время и технологии. Если собрать вместе все компьютеры, которые были полвека назад, когда первый человек высадился на Луне, то они не переплюнут нынешний айфон. Надо успевать за технологиями, но не потерять по дороге что-то важное.