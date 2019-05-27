Фестиваль Тарковского "Зеркало" объявил программу

Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" объявил программу и членов жюри. Одна из главных новостей: в Иваново после "Кинотавра" покажут фильм "Дылда" - как раз в день старта его российского проката.

Картина Кантемира Балагова только что получила два приза на Каннском кинофестивале. Продюсер картины Александр Роднянский там же, после каннского кинорынка "Марше дю фильм", пообещал, что "Дылду" увидят по всему миру - продажи картины более чем успешны. "Зеркало" пройдет в Иваново, Юрьевце, других городах Ивановской области с 14 по 21 июня. В основной программе также фильмы-победители и участники самых престижных кинофестивалей. Большинство фильмов конкурса - российские премьеры.

Это "Бумажные флаги" (Франция), "Отвези меня туда, где хорошо" (Нидерланды, Босния), "Слепое пятно" (Норвегия), "Конец сезона" (Азербайджан, Германия, Грузия) и другие. Всего - 9 фильмов из 15 стран. Президент фестиваля "Зеркало" с этого года - Сергей Бодров. В жюри вошли режиссеры из пяти стран. Каждый представит на "Зеркале" свои фильмы и проведет встречи со зрителями.