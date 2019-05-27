Капитан "Локомотива" Игорь Денисов покинул клуб

Уход Денисова ни для кого не стал сюрпризом. Последний матч за "красно-зеленых" полузащитник провел в начале апреля, после чего ни разу не выходил на поле в официальных играх. По окончании заключительной встречи "Локомотива" в завершившемся чемпионате России с "Уфой" (1:0) главный тренер железнодорожников Юрий Семин намекнул на то, что Денисов может остаться в команде, но в то же время отметил, что он проигрывает конкуренцию более молодому Дмитрию Баринову.
В свою очередь Денисов, чей контракт с железнодорожниками был рассчитан еще на один год, выразил признательность "Локомотиву" "за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов".
"Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Семина, к которому я отношусь с большим уважением. И отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка - моя самая главная победа", - сказал Денисов.
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что "решение было взвешенным", "переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу", а в самом клубе "высоко ценят вклад" Денисова в победы железнодорожников. "Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков", - подчеркнул Кикнадзе.
Денисов перешел в "Локомотив" в 2016 году - сначала играл за клуб на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 93 игры и забил 3 мяча. Вместе с "Локомотивом" Денисов стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.
Ранее сообщалось, что 35-летний Денисов может продолжить карьеру в "Сочи", который по итогам минувшего сезона вышел из ФНЛ в Российскую премьер-лигу.