Капитан "Локомотива" Игорь Денисов покинул клуб

"Локомотив" и капитан команды Игорь Денисов решили прекратить дальнейшее сотрудничество. Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Уход Денисова ни для кого не стал сюрпризом. Последний матч за "красно-зеленых" полузащитник провел в начале апреля, после чего ни разу не выходил на поле в официальных играх. По окончании заключительной встречи "Локомотива" в завершившемся чемпионате России с "Уфой" (1:0) главный тренер железнодорожников Юрий Семин намекнул на то, что Денисов может остаться в команде, но в то же время отметил, что он проигрывает конкуренцию более молодому Дмитрию Баринову.

В свою очередь Денисов, чей контракт с железнодорожниками был рассчитан еще на один год, выразил признательность "Локомотиву" "за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов".

"Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Семина, к которому я отношусь с большим уважением. И отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка - моя самая главная победа", - сказал Денисов.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что "решение было взвешенным", "переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу", а в самом клубе "высоко ценят вклад" Денисова в победы железнодорожников. "Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков", - подчеркнул Кикнадзе.

Денисов перешел в "Локомотив" в 2016 году - сначала играл за клуб на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 93 игры и забил 3 мяча. Вместе с "Локомотивом" Денисов стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.

Ранее сообщалось, что 35-летний Денисов может продолжить карьеру в "Сочи", который по итогам минувшего сезона вышел из ФНЛ в Российскую премьер-лигу.



