До конца года собственникам домов и дач, а также владельцам зданий и сооружений могут прийти официальные письма с требованием снести их или реконструировать, как того требуют утвержденные нормы.

Вступили в силу правила таких уведомлений. Касается это, конечно, не всех. А только тех, чья недвижимость попала в границы зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Как уточнили "Российской газете" в Федеральной Кадастровой палате Росреестра, затронуть столь радикальные меры могут владельцев той недвижимости, которая попала в зоны, установленные до 4 августа 2018 года.

А с 4 августа прошлого года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, в котором четко прописано: если органы федеральной власти или местного самоуправления устанавливают особую зону, то должны выкупить капитальные строения у собственников.

Что это означает на практике? Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о 805 тысячах зон с особыми условиями использования территории. Всего существует 28 видов особых зон, в том числе охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные, зоны затопления, санитарной охраны источников питьевой воды, рыбоохранные, лесопарковые и зеленые зоны.

Также могут быть охранные зоны объектов электроэнергетики, железных дорог, придорожные полосы автодорог, охранные зоны трубопроводов, зоны линий и сооружений связи, приаэродромная территория и другие. Устанавливают такие зоны федеральные или местные власти. Но до 4 августа прошлого года правовые вопросы по этим зонам не были четко регламентированы. И поэтому они были внесены отдельным пунктом в Земельный кодекс именно с 4 августа. Там четко стало прописано, что должны делать власти, если установлена зона. А делать они должны вот что.

Первое. На использование земель в таких зонах накладываются различные ограничения. И собственников недвижимости надо обязательно оповестить о таких ограничениях. А хозяева уже должны привести свои земли и здания в соответствие с правилами. Собственники и арендаторы будут получать специальные уведомления. Как следует из документа, утвердившего правила уведомления, рассылка должна быть произведена в течение 6 месяцев со дня вступления в силу постановления правительства. Иными словами, до нового года все владельцы недвижимости, которую должны снести или реконструировать, получат соответствующие бумаги.

До учреждения новой особой зоны, власти должны провести все переговоры с собственниками домов и компенсировать им потерянную недвижимость

Второе. Если вдруг зданию и, соответственно, находящимся там людям будет угрожать постоянная опасность (например, оказался участок в зоне аэропорта или под линией электропередачи, или в пяти метрах от насыпи железной дороги), то, увы, придется дом или здание сносить. Но если построено оно было до установления особой зоны, власти либо те, для которого установлена особая зона, обязаны возместить все убытки собственникам, а также арендаторам зданий.

Третье. А вот владельцы недвижимости, которая оказалась в особых зонах, установленных уже с 4 августа 2018 года, уведомления получать не будут. В статье 55.33 поправок в Градостроительный кодекс четко оговорено, если зона делает невозможным нахождение там объектов капстроительства, то власти обязаны их выкупить. Как уточняют в Кадастровой палате, перед тем, как зону установить, власти должны провести все переговоры с собственниками и компенсировать им потерянную недвижимость. В принципе, подход довольно разумный: сначала надо посчитать, сколько недвижимости находится на территории, которую хотят включить в зону. И может, стоит, например, проложить дорогу в другом месте, чтобы не разорить муниципальную казну, выкупая дорогущие особняки.

Четвертое. Когда и как должно прийти уведомление о сносе или реконструкции дома или нежилого здания? Чтобы не нарвались на мошенников, которые могут воспользоваться ситуацией и начать рассылать "письма счастья" тем, чье жилье или здания и рядом не стояли с особыми зонами, стоит обратить внимание на следующие моменты. Замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова поясняет, что направляется уведомление по почте. Возможна также отправка по электронной почте. В течение десяти рабочих дней с этого момента аналогичное сообщение должно быть размещено на официальном сайте органа госвласти или местного самоуправления, принявшего решение об установлении зоны, а также в других официальных источниках, например, на страницах районных газет.

А если сносу или реконструкции подлежит многоквартирный дом, то уведомление об этом должно быть размещено и в общедоступных местах: досках объявлений или на всех подъездах. Если на одном земельном участке, попавшем в границы зоны, расположено несколько объектов недвижимости, то для каждого из них требуется высылать отдельное уведомление. "Разумеется, возможно и вручение уведомления под роспись лично в руки. Необходимо донести до владельцев недвижимости информацию всеми возможными способами", - отмечает Семенова.

Пятое. В поступившем уведомлении обязательно должны быть указаны сведения о документе, по которому устанавливается зона с особыми условиями использования территорий, а также сведения о документе, который непосредственно определяет ее режим, и положения, устанавливающие запреты или ограничения нахождения людей и размещения объектов в границах такой зоны. Кроме того, уведомление должно содержать сведения и обоснование необходимости сноса или реконструкции. Также требуется указание сведений о правообладателе объекта, в связи с размещением которого устанавливается зона, об органах госвласти или местного самоуправления, обязанных возмещать убытки, связанные со сносом и реконструкцией. И еще. Если уведомление публикуется через официальные каналы органов власти и местного самоуправления, а также в общедоступных местах, оно должно быть дополнено перечнем адресов зданий, которые подлежат сносу или параметры которых нужно привести в соответствие.