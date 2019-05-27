Мать бросила своего сына в игровой комнате торгового центра

Второй уже в этом месяце случай, когда родная мать оставляет своего ребенка в публичном месте и не возвращается за ним, произошел в столице. В минувшие выходные женщина привела мальчика в торговый центр и оставила его там.

"26 мая в 22.08 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина в 12.38 оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате администрация ТЦ предприняла попытку связаться с мамой ребенка по телефону, но в беседе та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Более на телефонные звонки не отвечала", - рассказал официальный представитель московской полиции полковник Юрий Титов.

В кратчайшие сроки полицейские задержали мать. "Личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчик передан медикам", - рассказали в столичном главке МВД.

К делу в понедельник подключился Следственный комитет России. Главным следственным управлением СК РФ по Москве была назначена и проводится доследственная проверка.

"В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, его мама установлена и доставлена в следственные органы для опроса и проведения проверочных мероприятий.

Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями", - сообщили в СКР.

Напомним другой похожий случай. 16 мая 21-летняя приезжая с Украина Мария Рудницкая оставила свою дочь в поликлинике на Бутырской улице. После задержания она сообщила, что не справляется с родительскими обязанностями. Оказалось, что у девушки отношения с 27-летним Шамилем Султанмурадовым, который не захотел принимать неродного ребенка. По версии следствия, они приняли решение избавиться от девочки. Было возбуждено уголовное дело, а молодые люди задержаны. Но затем прокуратура почему-то прекратила это дело, и подследственных отпустили.