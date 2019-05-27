Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

Жительница Москвы оставила своего ребенка в торговым центре и отказалась за ним возвращаться.

Это произошло в ТЦ на Лобненской улице, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов. В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла. Через шесть часов ей позвонили из администрации центра, но та ответила: "Можете оставить его себе". Больше на звонки она не отвечала, и представители ТЦ вызвали полицию.

Мальчика доставили в медучреждение. Его мать задержали, началась доследственная проверка.