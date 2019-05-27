Непомнящий и Грищук начали финал Гран-при с ничьей

В понедельник в Москве начался финал первого из четырех этапов Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его участники россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий сыграли в первой партии вничью.

Грищук действовал белыми фигурами, его соперник - черными. Партия завершилась на 38-м ходу. Следующая состоится сегодня. Если и по ее итогам не будет выявлен победитель, то завтра шахматистов ожидает тай-брейк.

Отметим, что в турнире с призовым фондом в 130 тысяч евро приняли участие 16 гроссмейстеров экстра-класса. Состав московского этапа Гран-при стал одним из сильнейших за последние годы. Соревнования проходили по олимпийской системе. На пути к финалу Грищук выбил Сергея Карякина, а также американцев Уэсли Со и Хикару Накамуру.

Непомнящий по ходу турнира одолел армянского шахматиста Левона Ароняна, китайца Вэй И и поляка Радослава Войташека.