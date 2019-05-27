Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев подготовил обращение в Следственный комитет и Совет Федерации с предложением отработать механизм защиты хозяев и животных при нападении "живодеров".

Поводом стали два по сути развалившихся уголовных дела в Курске. В каждом фигурировали мужчины, убившие собак.

В первом случае 59-летний житель города убил ножом собаку, гулявшую в наморднике в сопровождении хозяйки. Он объяснил свои действия состоянием аффекта и страхом. Но, по мнению очевидцев, дело скорее в ненависти. Смертельный удар он нанес псу в тот момент, когда собаку держала за ошейник хозяйка.

Убийство собаки попало на видеокамеры. Дачник чистил снег у себя на участке, увидел пробегавшую мимо собаку, сходил в дом за ружьем и застрелил пса. В возбуждении уголовного дела отказано

В отношении мужчины возбудили три уголовных дела - в том числе и об угрозе убийством. Как рассказывают очевидцы, в полиции мужчина удивился, что ему грозит уголовное наказание за убийство "какой-то там собаки". В свою очередь, защитники животных опасаются, что мужчина как раз может избежать ответственности, так как больших подвижек в следствии не видно.

Другая ситуация: в дачном поселке мужчина застрелил из ружья соседского пса. Убийство попало на видеокамеры. На записи видно, как дачник чистил снег у себя на участке, увидел неподалеку пса, зашел в дом и вернулся с ружьем. Собака просто бежала мимо, это видно на записи. Признаков агрессии в адрес человека не проявила. Но мужчина дважды выстрелил в животное. Полиция преступления в этом не усмотрела: в возбуждении уголовного дела отказано.

Согласно исследованиям социологов, более 50 процентов россиян владеют домашними животными. Конечно, людям хочется знать, что их домашние любимцы защищены законом.

В Уголовном кодексе есть статья 245 "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает штраф, исполнительные работы или лишение свободы для тех, кто наносит вред животным. Однако, по мнению экспертов, норма пока недостаточно эффективна.

"Статья 245 УК РФ в Курске не работает, как будто мы находимся в правовом вакууме! - говорит депутат Курского городского Собрания депутатов, член Палаты молодых законодателей при СФ Дмитрий Гулиев. - Большинство убийц в детстве были живодерами, и недавнее громкое убийство с расчленением в нашем же регионе это подтверждает: преступник ранее вешал кошек. Мы требуем справедливого наказания для преступников".

По словам депутата, изучив региональные особенности работы следственных органов в направлении зоозащиты, он подготовил обращение в Следственный комитет и Совет Федерации с целью отработать механизм защиты хозяев и животных при нападении "живодеров".

В том числе предлагается значительно усилить наказание для живодеров, если преступление совершается повторно.

Ранее в Курске была запущена пилотная версия федеральной "горячей линии" по защите прав животных, на которую уже поступило более 15 тысяч обращений из всех регионов России.