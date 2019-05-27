Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду

Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело после того, как на маленькую девочку в детсаду упало пианино, сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, ЧП в детском саду "Рассвет" в поселке Красное-на-Волге Костромской области произошло утром 23 мая.

- В период с 9 до 10 часов на четырехлетнюю воспитанницу в помещении детского сада упало пианино, причинив потерпевшей ушиб грудной клетки и сердца, - сообщили в СК.

Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу. Оперативники выяснили, что массивный музыкальный инструмент находился в помещении средней группы. Он был установлен очень неустойчиво. При этом пианино упало в тот момент, когда воспитателей в группе с детьми не было.

По факту травмирования ребенка в СК возбудили дело по части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Сейчас специалисты выясняют, кто виновен в произошедшем. Наказание может составить до шести лет лишения свободы.