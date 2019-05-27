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27.05.2019 22:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кроличья услуга

В столице расширили перечень животных для электронной записи к ветеринару
Текст: Иван Пышечкин
Раньше москвичи могли записать к ветеринару с помощью электронной записи только кошек и собак. "Теперь этот перечень расширен. Услугой могут воспользоваться так же владельцы попугаев, шиншил, кроликов и других мелких домашних животных", - рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
Фото: Енотобум
Пермяки все чаще заводят дома необычных и экзотических животных

Электронной записью удобно пользоваться для вакцинации домашних животных, оформления им сопроводительных документов, перевозки и проведения лабораторно-диагностических исследований, а также для размещения питомцев в зоогостиницах. Онлайн можно и вызвать врача на дом. На портале mos.ru эта услуга доступна круглосуточно. Достаточно выбрать цель визита, ближайшую ветклинику, удобную дату и время посещения.

С вакцинацией от бешенства ветеринары советуют не затягивать. С начала года в Москве зарегистрировано 6 случаев бешенства, 4 - у диких животных на территории ТиНАО и 2 - у домашних кошек. У последних было выявлено так называемое привозное бешенство. "Хозяева отпускали питомцев погулять на даче, и происходил контакт с инфицированным животным", - уточнил Сауткин. Всего же в столице ежегодно вакцинируется около полумиллиона собак и кошек. Процедуру проводят не только в клиниках, но и на временных прививочных пунктах. В 2019 году привито уже 202 тысячи домашних животных. Вакцинация в государственных клиниках проводится бесплатно. 

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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