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27.05.2019 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям после нападения бродячей собаки на двухлетнего малыша в Ногинске: ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Собака внезапно набросилась на ребенка во дворе жилого дома. Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными рваными ранами, он до сих пор находится в реанимации.

По словам представителя областного главка СК Ольги Врадий, в настоящее время устанавливаются виновные в произошедшем, а также проверяется, все ли возможные меры были приняты должностными лицами для того, чтобы исключить подобные случаи.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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