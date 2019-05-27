СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям после нападения бродячей собаки на двухлетнего малыша в Ногинске: ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Собака внезапно набросилась на ребенка во дворе жилого дома. Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными рваными ранами, он до сих пор находится в реанимации.

По словам представителя областного главка СК Ольги Врадий, в настоящее время устанавливаются виновные в произошедшем, а также проверяется, все ли возможные меры были приняты должностными лицами для того, чтобы исключить подобные случаи.