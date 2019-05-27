Сын бывшего сенатора сбил на дороге инспектора ДПС

Следователи возбудили вчера уголовное дело в отношении Тимура Галлямова, который в минувшее воскресенье сбил в Москве на Кутузовском проспекте инспектора ГАИ. Опасный инцидент закончился госпитализацией дорожного автоинспектора.

Около трех часов утра в воскресенье, 26 мая, сотрудники ДПС остановили на Кутузовском проспекте черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Водитель продемонстрировал свои документы, но выходить из салона отказался. Через минуту он и вовсе бросил документы и скрылся от остановивших его полицейских. Инспекторы настигли подозрительного молодого человека примерно через 20 минут на Мосфильмовской улице. Но задержать его не получилось - он съехал на тротуар, сбив при этом сотрудника ДПС, и скрылся.

В 2015 году Галлямова-младшего уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде

На преследование хулигана ушло еще около 15 минут, погоня завершилась в районе Большой Филевской улицы. В интернете выложены кадры с нательного видеорегистратора одного из полицейских, на них видно, как автолюбителя с заломленными руками вытащили из салона внедорожника и положили на капот.

Личность неадекватного водителя была оперативно установлена - им оказался 27-летний Тимур Галлямов, сын бывшего сенатора от Амурской области и бывшего министра спорта Подмосковья Амира Галлямова.

Молодой человек, судя по соцсетям, типичный сын богатых родителей. Много снимков с отдыха, в том числе на яхтах, рядом либо красивые девушки, либо звезды шоу-бизнеса и спорта. В 2015 году Галлямова-младшего уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В этот раз алкоголя в крови задержанного не нашли, но вел он себя неадекватно.

По словам патрульных, Тимур был то возбужден, то заторможен. Тест на алкоголь действительно показал, что Галлямов не употреблял спиртное, но вот с исследованием на наркотики вопрос пока открыт. В салоне машины было обнаружено много пустых банок из-под энергетических напитков. Отец Тимура с июня 2007 по март 2012 года был членом Совета Федерации и прославился самым большим автопарком среди сенаторов - 12 машин, среди которых Bentley Continental, Porsche 996 Carrera, Maserati Granturismo, Ferrari 550 Maranello, три Mercedes и три Toyota.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован в медучреждение с переломом голени. "Пациент поступил в 4.30 по "скорой помощи" с переломом обеих костей левой голени. В настоящее время применяются современные оперативные виды вмешательства, но все равно общий срок нетрудоспособности будет порядка трех месяцев", - рассказал дежурный администратор городской клинической больницы имени Виноградова Николай Чумерин.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Наказание - вплоть до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете сообщили, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.