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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дышите глубже

У Подмосковья появилась собственная служба мониторинга экологии
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 113(7871)
Экологический мониторинг окружающей среды в Подмосковье теперь будет проводить своя служба. В области создано государственное казенное учреждение "Мособлэкомониторинг", сообщил заместитель председателя регионального правительства - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Фото: EPA
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"Мы сделали первый, очень важный шаг к созданию глобальной системы экологического мониторинга в регионе, - отмечает Дмитрий Куракин. - А наша конечная цель - организовать разветвленную систему контроля качества воды, воздуха, почв, радиационного фона локаций размещения твердых коммунальных отходов".

Пока экомониторинг в пилотном режиме будет действовать в двух подмосковных муниципалитетах - Балашихе и Люберцах. И анализировать специалисты станут лишь состояние воздуха. "Мы в первую очередь должны браться за то, что для нас важнее", - уточняет зампред. Жители Балашихи и Люберец чаще всех в Подмосковье жалуются на удушливые неприятные запахи и невозможность открыть форточку, причем в любое время года, ведь у них в розе ветров - полигон Кучино, Люберецкие поля аэрации, Московский нефтеперерабатывающий завод.

Жители области получат беспрепятственный доступ к результатам исследования воздуха

Власти пообещали: жители области, и в первую очередь те, кто проживает вблизи мусорных полигонов, получат беспрепятственный доступ к результатам исследования воздуха. Для них планируется создать своеобразный экологический светофор. Зеленый цвет будет обозначать, что экологические условия благоприятны и воздух чист. Желтый сигнал предупредит жителей о том, что ситуация ухудшается и лучше закрыть форточки - это значит, что на полигонах начинаются работы, способствующие распространению неприятных запахов или, скажем, погодные условия не позволяют быстро рассеяться вредным примесям. "Ну а красный сигнал - это такой уровень опасности, когда должны предприниматься уже профессиональные меры. Я надеюсь, что красного цвета мы на территории Московской области никогда не увидим", - заключил Дмитрий Куракин.

До конца года специалисты будут наблюдать за новой системой сбора экологических проб, а затем деятельность "Мособлэкомониторинга" начнут распространять на всю область. И задействовать во всех сферах деятельности, где экологический мониторинг особенно важен.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как в регионах решают мусорную проблему

Тем временем

В подмосковном Красногорске открыли автоматическую станцию контроля воды. Она оборудована по последнему слову техники: современные датчики круглосуточно измеряют шесть главных показателей качества воды, сохраняя все данные в архиве. Такая станция позволяет на начальных этапах видеть любые изменения в составе воды, а значит, принимать оперативные меры по ликвидации причин, которые привели к изменениям. "Росгидромет ведет программу переоснащения, переходит с ручных наблюдений на автоматические. Эта станция - первая автоматическая на территории Подмосковья и седьмая - в России", - отметил глава Росгидромета Максим Яковенко, добавив, что к 2024 году подобных станций в стране будет порядка 400 - по нескольку в каждом регионе. Их установят в рамках федеральной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах".

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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